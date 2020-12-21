Компания Глеба Франка выиграла в споре с добытчиками минтая

РРПК тогда предлагала выставить на аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по историческому принципу (около 50% общего допустимого улова), а также дополнительно наделить квотами на вылов рыбы рыбопромышленников, которые инвестировали в обновление флота и строительство перерабатывающих заводов и т. д. Некоторые ее конкуренты решили, что если такие предложения будут приняты, то больше всего преференций получит она сама и тем самым сможет расширить свой бизнес. Остальные же компании лишатся части прав на добычу.