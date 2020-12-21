Компания Глеба Франка выиграла в споре с добытчиками минтая

Компания Глеба Франка выиграла в споре с добытчиками минтаяУ нее возникли проблемы с экспортом из-за конфликта с ними
Арбитражный суд Приморского края признал недействительным решение Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) об исключении из нее шести компаний Русской рыбопромышленной компании (РРПК), следует из его материалов. Таким образом он полностью удовлетворил иск РРПК.
АДМ, на долю участников которой приходится 75% вылова минтая в России, приняла решение лишить членства ряд фирм группы РРПК в сентябре этого года. Такова была реакция на то, что летом группа предложила правительству реформировать рыбную отрасль и не стала обсуждать свои идеи с другими компаниями, уточнял тогда представитель ассоциации.
РРПК тогда предлагала выставить на аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по историческому принципу (около 50% общего допустимого улова), а также дополнительно наделить квотами на вылов рыбы рыбопромышленников, которые инвестировали в обновление флота и строительство перерабатывающих заводов и т. д. Некоторые ее конкуренты решили, что если такие предложения будут приняты, то больше всего преференций получит она сама и тем самым сможет расширить свой бизнес. Остальные же компании лишатся части прав на добычу.