Рынок газомоторного топлива в России вырос вопреки влиянию коронавируса

Пандемия коронавируса в 2020 г. заставила власти вводить по всей стране ограничения на передвижения между регионами. В некоторых субъектах весной и летом также действовал двухнедельный карантин для гостей из соседних регионов, что привело к снижению мобильности населения и общему падению потребления моторного топлива в отдельные месяцы на 30–50%.