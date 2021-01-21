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Рынок газомоторного топлива в России вырос вопреки влиянию коронавируса

Потребление бензина и дизеля в 2020 году, напротив, ощутимо снизилось
Матвей Катков Александр Волобуев
Рынок газомоторного топлива в РФ вырос вопреки влиянию коронавируса /Андрей Гордеев / Ведомости

Потребление газомоторного топлива (ГМТ) в России по итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд куб. м – на 10% выше позапрошлогоднего. Рост этого рынка произошел на фоне уменьшения заправки традиционными видами топлива: бензином (-5,6% до 32,8 млн т) и дизелем (-6,7% до 35,5 млн т).

Пандемия коронавируса в 2020 г. заставила власти вводить по всей стране ограничения на передвижения между регионами. В некоторых субъектах весной и летом также действовал двухнедельный карантин для гостей из соседних регионов, что привело к снижению мобильности населения и общему падению потребления моторного топлива в отдельные месяцы на 30–50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных