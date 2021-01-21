Рынок газомоторного топлива в России вырос вопреки влиянию коронавируса

Рынок газомоторного топлива в России вырос вопреки влиянию коронавирусаПотребление бензина и дизеля в 2020 году, напротив, ощутимо снизилось
Потребление газомоторного топлива (ГМТ) в России по итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд куб. м – на 10% выше позапрошлогоднего. Рост этого рынка произошел на фоне уменьшения заправки традиционными видами топлива: бензином (-5,6% до 32,8 млн т) и дизелем (-6,7% до 35,5 млн т).
Пандемия коронавируса в 2020 г. заставила власти вводить по всей стране ограничения на передвижения между регионами. В некоторых субъектах весной и летом также действовал двухнедельный карантин для гостей из соседних регионов, что привело к снижению мобильности населения и общему падению потребления моторного топлива в отдельные месяцы на 30–50%.
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