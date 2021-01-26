LVMH пересмотрит товарный ряд Tiffany

Источники, знакомые с ситуацией внутри французской компании, рассказали Reuters, что LVMH также, скорее всего, обновит оформление магазинов Tiffany и займется расширением их сети в Европе и Азии. Из 320 магазинов Tiffany более трети расположено в США, и некоторые из них французы сочли «устаревшими». Из $4,4 млрд выручки Tiffany в 2019 г. только 28% пришлось на богатый Азиатско-Тихоокеанский регион, а на Европу – 11%. Это ниже, чем у конкурентов.