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LVMH пересмотрит товарный ряд Tiffany

В нем будет меньше изделий из серебра и больше из золота и драгоценных камней
Илья Виноградов
Продуктовая гамма Tiffany начинается от $150 за серебряные кулоны и заканчивается бриллиантовыми колье стоимостью десятки миллионов долларов /Mark Makela / Reuters

Едва французская группа LVMH успела закрыть сделку по приобретению американской ювелирной компании Tiffany за $15,8 млрд, как глава LVMH, самый богатый француз Бернар Арно, намекнул на грядущую реструктуризацию Tiffany. По опубликованной 26 января информации агентства Reuters, LVMH планирует пересмотреть товарный ряд Tiffany и сместить фокус с серебряных кулонов и колец на изделия из золота и драгоценных камней.

Источники, знакомые с ситуацией внутри французской компании, рассказали Reuters, что LVMH также, скорее всего, обновит оформление магазинов Tiffany и займется расширением их сети в Европе и Азии. Из 320 магазинов Tiffany более трети расположено в США, и некоторые из них французы сочли «устаревшими». Из $4,4 млрд выручки Tiffany в 2019 г. только 28% пришлось на богатый Азиатско-Тихоокеанский регион, а на Европу – 11%. Это ниже, чем у конкурентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных