LMVH может отказаться от покупки Tiffany

LMVH может отказаться от покупки TiffanyКрупнейшая сделка на рынке люкса оказалась под угрозой из-за риска введения пошлин на французские товары в США
Французский производитель люксовых товаров LMVH (Moet Hennessy Louis Vuitton) не сможет завершить сделку по покупке американской Tiffany&Co за $16 млрд в соотвествии с соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г., говорится в пресс-релизе LMVH.
Основанием для данного решения стало прошение министерства иностранных дел Франции, которое просило компанию отложить покупку Tiffany до 2021 г. из-за угрозы введения пошлин на французские товары в США. Кроме того, как отмечается в сообщении, сама Tiffany подала запрос LMVH о переносе завершения сделки на 31 декабря текущего года.
«На основании этих элементов и знания первичных результатов юридического анализа, проведенного консультантами LVMH, правление решило соблюдать соглашение о слиянии, подписанное в ноябре 2019 года, которое в любом случае предусматривает крайний срок закрытия не позднее 24 ноября 2020 года и официально заявляет, что в нынешнем виде LVMH не сможет завершить приобретение Tiffany & Co», — отмечается в сообщении компании.
В связи с этим компания Tiffany & Co подала иск к LVMH в суд Делавэра из-за нарушения условий поглощения, сообщает Financial Times.
Акции Tiffany на предварительных торгах на бирже NASDAQ после новостей о возможном срыве сделки падают почти на 9%. Бумаги LVMH теряют в цене 1%.
LVMH — крупнейший в мире производитель товаров класса люкс (75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Bulgari). Tiffany – легендарный для США бренд со 183-летней историей, на который работает 14 000 человек и который продает свои украшения, часы и аксессуары через 300 бутиков. Продажи одного только бренда Tiffany сопоставимы со всем ювелирно-часовым подразделением LVMH (включает бренды Bulgari, Chaumet, Fred, Hublot и TAG Heuer; часы и ювелирные украшения также выпускаются под брендами Christian Dior, Louis Vuitton). В 2018 г. оно обеспечило 9% общей выручки LVMH, составившей 46,8 млрд евро. Tiffany в 2018 г. достигла рекордных для себя чистых продаж в размере $4,4 млрд и чистой прибыли в $586 млн, говорилось в ежегодном отчете компании.
LVMH и Tiffany объявили о сделке 25 ноября прошлого года. Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров. По сообщению европейских СМИ, первоначально Бернар Арно, владелец LVMH, предложил за американскую компанию $14,5 млрд, или $120 за акцию. Акционеры Tiffany & Co. потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию.
Покупка Tiffany позволило бы LVMH существенно усилить конкуренцию с главным сейчас игроком ювелирно-часового рынка – компанией Richemont, владеющей ювелирными марками Cartier, Van Cleef & Arpels и Buccellati.