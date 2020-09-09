Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

LMVH может отказаться от покупки Tiffany

Крупнейшая сделка на рынке люкса оказалась под угрозой из-за риска введения пошлин на французские товары в США
Татьяна Морозова
Michel Euler / AP

Французский производитель люксовых товаров LMVH (Moet Hennessy Louis Vuitton) не сможет завершить сделку по покупке американской Tiffany&Co за $16 млрд в соотвествии с соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г., говорится в пресс-релизе LMVH.

Основанием для данного решения стало прошение министерства иностранных дел Франции, которое просило компанию отложить покупку Tiffany до 2021 г. из-за угрозы введения пошлин на французские товары в США. Кроме того, как отмечается в сообщении, сама Tiffany подала запрос LMVH о переносе завершения сделки на 31 декабря текущего года.

«На основании этих элементов и знания первичных результатов юридического анализа, проведенного консультантами LVMH, правление решило соблюдать соглашение о слиянии, подписанное в ноябре 2019 года, которое в любом случае предусматривает крайний срок закрытия не позднее 24 ноября 2020 года и официально заявляет, что в нынешнем виде LVMH не сможет завершить приобретение Tiffany & Co», — отмечается в сообщении компании.

В связи с этим компания Tiffany & Co подала иск к LVMH в суд Делавэра из-за нарушения условий поглощения, сообщает Financial Times.

Акции Tiffany на предварительных торгах на бирже NASDAQ после новостей о возможном срыве сделки падают почти на 9%. Бумаги LVMH теряют в цене 1%.

LVMH — крупнейший в мире производитель товаров класса люкс (75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Bulgari). Tiffany – легендарный для США бренд со 183-летней историей, на который работает 14 000 человек и который продает свои украшения, часы и аксессуары через 300 бутиков. Продажи одного только бренда Tiffany сопоставимы со всем ювелирно-часовым подразделением LVMH (включает бренды Bulgari, Chaumet, Fred, Hublot и TAG Heuer; часы и ювелирные украшения также выпускаются под брендами Christian Dior, Louis Vuitton). В 2018 г. оно обеспечило 9% общей выручки LVMH, составившей 46,8 млрд евро. Tiffany в 2018 г. достигла рекордных для себя чистых продаж в размере $4,4 млрд и чистой прибыли в $586 млн, говорилось в ежегодном отчете компании. 

LVMH и Tiffany объявили о сделке 25 ноября прошлого года. Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров. По сообщению европейских СМИ, первоначально Бернар Арно, владелец LVMH, предложил за американскую компанию $14,5 млрд, или $120 за акцию. Акционеры Tiffany & Co. потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию.

Покупка Tiffany позволило бы LVMH существенно усилить конкуренцию с главным сейчас игроком ювелирно-часового рынка – компанией Richemont, владеющей ювелирными марками Cartier, Van Cleef & Arpels и Buccellati.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных