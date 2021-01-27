Институт Минпросвещения просит отменить наценку в такси за детские кресла

Институт Минпросвещения просит отменить наценку в такси за детские креслаАгрегаторы обещают, что в результате цена поездки вырастет для всех
Письмо с предложением отменить наценку за детские кресла в такси на имя главы Минтранса Виталия Савельева направила 26 января Наталья Агре, директор ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», подведомственного Минпросвещению (ИИДСВ РАО). «Если взрослый пассажир априори защищен ремнем безопасности, то за детскую безопасность приходится доплачивать, хотя наличие автокресла при перевозке ребенка должно быть обеспечено по закону», – говорится в письме (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поездка на такси с детским креслом в среднем на 15–30% дороже стандартной, отмечается в письме.
Агре в письме приводит данные ГИБДД России, согласно которым уровень аварийности на дорогах с участием детей остается высоким. За 11 месяцев 2020 г. зарегистрировано 15 359 ДТП с детьми в возрасте до 16 лет, в них погибло 475 детей, 16 800 детей получили травмы.
Копия письма также направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину, который курирует в правительстве нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот нацпроект предусматривает, что уровень смертности в ДТП должен снизиться с 13 человек на 100 000 населения в 2017 г. до 8,4 человека к 2024 г.
В письме указывается, что такси входит в тройку наиболее часто используемых россиянами видов транспорта, при этом его популярность для поездок с детьми растет. Так, Агре ссылается на данные «ВТБ лизинга», согласно которым до 2025 г. парк такси вырастет до 700 000 машин с нынешних 400 000.
В «Яндекс.Такси» не получали письмо с инициативой ИИДСВ РАО, поэтому отказались ее комментировать. В компании лишь добавили, что в стоимость «детского» тарифа заложено не только технологическое оснащение автомобиля, но и обучение водителей – например, установке кресла и работе с детьми.
В «Ситимобиле» добавили, что, если сделать опцию наличия детского кресла бесплатной, эта статья расходов будет включена в стоимость поездок, что может подтолкнуть ее вверх: перевозчикам придется компенсировать траты на закупку оборудования.
В агрегаторе «Везет» отметили, что размер доплаты за пользование детским креслом устанавливает перевозчик, поэтому наценка зависит от города и в некоторых городах она вовсе отсутствует.
В «Максиме» перевозка ребенка в кресле не влияет на стоимость поездки, потому роста тарифов в случае принятия нормы не ожидают. «Возможно, другие сервисы заказа компенсируют отмену наценки общим повышением цен, но оно не будет значительным. Это может быть критичным только для совсем небольших фирм такси», – сказали «Ведомостям» в компании.
Глава комитета Московской ТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автотранспортом Богдан Коношенко считает, что предложенная мера приведет к дефициту машин такси с креслами на рынке.
«Кресла – это дополнительные затраты перевозчика. Если эти затраты не компенсировать доплатой к тарифу, водители будут отказываться брать кресла и обслуживать заказы с детьми – возникнет дефицит машин с этой опцией. Или же вырастет стоимость поездки, но ненамного», – говорит эксперт. По его оценке, средняя стоимость детского кресла в Москве составляет 8000–9000 руб.
В ИИДСВ РАО уверены, что цены на такси и так продолжат расти, поэтому отмена надбавок не скажется на экономике перевозок. Так, в письме отмечается, что только за вторую половину 2020 г. цены на поездки в такси выросли по стране на 50–70%.
Выручка «Яндекса» от сегмента «Такси» в III квартале 2020 г. составила треть от всего заработка компании – 18,2 млрд руб. Число поездок выросло на 24%. Число поездок «Ситимобила» выросло в III квартале в 4 раза год к году, оборот (сумма всех чеков вместе с комиссией сервиса) – в 3 раза до 13,4 млрд руб. Собственную выручка сервис не раскрывает.
В Минтрансе «Ведомостям» подтвердили получение письма и сообщили, что предложение убрать надбавку за детские автокресла будет рассмотрено. В аппарат Хуснуллина документ пока не пришел.