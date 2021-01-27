Институт Минпросвещения просит отменить наценку в такси за детские кресла

Письмо с предложением отменить наценку за детские кресла в такси на имя главы Минтранса Виталия Савельева направила 26 января Наталья Агре, директор ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», подведомственного Минпросвещению (ИИДСВ РАО). «Если взрослый пассажир априори защищен ремнем безопасности, то за детскую безопасность приходится доплачивать, хотя наличие автокресла при перевозке ребенка должно быть обеспечено по закону», – говорится в письме (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поездка на такси с детским креслом в среднем на 15–30% дороже стандартной, отмечается в письме.