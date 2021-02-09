РСПП вступился за автопроизводителей

РСПП вступился за автопроизводителейСоюз просит внести изменения в законопроект «О платформе «Автодата»
Официальное письмо от имени РСПП Андрею Белоусову датировано 28 января. В нем высказывается пожелание «признать концепцию платформы «Автодата» и проект федерального закона несостоятельными и направить на доработку на основе мнения профессионального сообщества».
Ключевая идея «Автодаты» в том, чтобы данные с автомобилей собирались централизованно и аккумулировались в крупнейшем банке автоданных, которые затем можно использовать самыми разными способами – в том числе для организации движения беспилотного транспорта и оптимизации трафика обычных машин. Есть немало идей, как эти данные можно коммерциализировать: например, внедрять сервисы вроде умного страхования, рассчитывая цену полиса по многим параметрам.
Принципиальными противниками создания «Автодаты» выступают производители машин, которых новый закон обяжет делиться данными. Их аргументы изложены в обращении РСПП: риски утечки персональных данных, необходимость оснащения автомобилей дополнительным оборудованием и безвозмездность передачи данных в систему «Автодата». Эти доводы автопроизводители уже неоднократно озвучивали на различных площадках.
«Автодата» – проект рынка «Автонет» «Национальной технологической инициативы». За его созданием стоит межoтраслевой консорциум «Автодата.Рус», среди соучредителей которого НП «Глонасс», Росавтодор, Минпромторг, «Роскосмос», «Яндекс», группа ГАЗ, фонд «Сколково», ФГУП «НАМИ» и др. В ближайшее время проект планируется рассмотреть на уровне правительства, после чего он будет внесен в Госдуму.
Представитель консорциума «Автодата.Рус» пояснил «Ведомостям», что мнения представителей профессионального сообщества учитывались на всех этапах подготовки законопроекта, консультации с представителями индустрии продолжаются и в настоящее время, в том числе на площадке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в которой представлены зарубежные автопроизводители (в конце января АЕБ выпустила заявление, указав на проблемы проекта, в числе которых отсутствие определения информации, «обязательной для передачи», неопределенность способа передачи, целей сбора и обработки данных).
«О безвозмездности передачи данных речь идет только применительно к информации, необходимой для обеспечения безопасности граждан и государства, – заявили в «Автодата.Рус». – Наш проект в целом человекоцентричный. Он подразумевает наделение владельца транспортного средства правами собственника данных, которые генерирует автомобиль. Сегодня этими данными распоряжаются автопроизводители, которые не заинтересованы в изменении ситуации».
Проект «Автодата» также не предусматривает установки дополнительного оборудования, подчеркнули в консорциуме: новые автомобили уже, как правило, оснащены всем необходимым для сбора и передачи того набора данных, о котором идет речь в законопроекте.
Дата рассмотрения правительством законопроекта об «Автодате» пока не определена, в то же время пока нет явных признаков, указывающих на то, что в правительстве отреагируют на призывы автопроизводителей. Скорее наоборот – «Автодату» отмечают как важный и удачный проект. Так, в канун Нового года Белоусов вручил лидеру «Автонета» Александру Гурко официальную благодарность правительства за разработку «Автодаты», а 3 февраля глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила «Автодату» в ходе встречи с Владимиром Путиным как один из передовых проектов, поддерживаемых агентством.
При обсуждении столь масштабных проектов, как «Автодата», в первую очередь должны учитываться интересы прогресса, считает заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства в фонде «Сколково» Кирилл Жанайдаров: «Автодата» – это благое начало, перспективный проект. Обработка больших данных откроет новые возможности для отрасли, причем начинать можно с обезличенных данных». Необходимо доработать нормативную базу, сделав это согласованно и поэтапно, отмечает эксперт.
«По сути, конфликта интересов регулятора, автопроизводителей и авторов проекта здесь нет. А смыслом урегулирования дискуссионных вопросов является соблюдение интересов каждой из сторон», – резюмирует Жанайдаров.