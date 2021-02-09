РСПП вступился за автопроизводителей

Дата рассмотрения правительством законопроекта об «Автодате» пока не определена, в то же время пока нет явных признаков, указывающих на то, что в правительстве отреагируют на призывы автопроизводителей. Скорее наоборот – «Автодату» отмечают как важный и удачный проект. Так, в канун Нового года Белоусов вручил лидеру «Автонета» Александру Гурко официальную благодарность правительства за разработку «Автодаты», а 3 февраля глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила «Автодату» в ходе встречи с Владимиром Путиным как один из передовых проектов, поддерживаемых агентством.