Компании экс-главы «Мегафона» привлекли $450 млн на Nasdaq

В августе 2020 г. Таврин вывел на Nasdaq компанию Kismet Acquisition One Corp (Кismet I). Тогда она привлекла $250 млн, продав 25 млн юнитов по $10 за бумагу (каждая включала в себя одну акцию и одну вторую варранта). Эти деньги предприниматель инвестирует в одного из крупнейших европейских разработчиков и издателей игр для мобильных устройств и соцсетей — создателя игры Hero Wars RPG компанию Nexters. В начале февраля 2020 г. Kismet I объявила о том, что заключила соглашение об объединении с Nexters. Компания была создана в 2010 г. выходцами из России, сегодня ее головной офис компании расположен на Кипре.