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Компании экс-главы «Мегафона» привлекли $450 млн на Nasdaq

Деньги пойдут на слияния и поглощения в Европе и России
Тимур Бордюг
Екатерина Кузьмина / РБК / ТАСС

Две компании бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина — Kismet Acquisition Two Corp. (Kismet II) и Kismet Acquisition Three Corp. (Kismet III) — привлекли $450 млн в ходе публичного размещения на американской Nasdaq, следует из сообщений компаний. Обе структуры являются так называемыми SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — компаниями, которые не ведут операционную деятельность и не владеют активами. Они создаются с целью привлечения средств инвесторов для поглощения другой непубличной компании, при этом инвесторы, как правило, покупают не акции, а юниты — финансовые инструменты, состоящие из акции и доли варранта.

Kismet II продала инвесторам 20 млн, а Kismet III – 25 млн юнитов по цене $10 за штуку. Каждая бумага включала одну обыкновенную акцию класса А и третью часть варранта, который позволяет в дальнейшем докупить акции по фиксированной цене $11,5 за штуку. Покупателями стали крупные американские и канадские институциональные инвесторы, рассказал «Ведомостям» представитель Kismet.

Привлеченные средства будут вложены в интернет- и технологические компании преимущественно в Европе, а также в России, говорится в сообщениях Kismet II и Kismet III. При этом компании подчеркивают, что деньги инвесторов могут быть использованы для приобретений в любой отрасли в любом регионе. Организаторами размещения выступили Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets и BofA Securities.

Обе компании зарегистрированы на Каймановых островах, не располагают собственными активами и созданы Тавриным для привлечения средств инвесторов под сделки по слиянию и поглощению. По условиям размещения, такие компании возвращают средства инвесторам, если в течение двух лет не вложили их в активы. При этом инвесторы имеют право забрать деньги, если им не нравится компания-цель, в которую организаторы размещения предлагают вложить средства.

В августе 2020 г. Таврин вывел на Nasdaq компанию Kismet Acquisition One Corp (Кismet I). Тогда она привлекла $250 млн, продав 25 млн юнитов по $10 за бумагу (каждая включала в себя одну акцию и одну вторую варранта). Эти деньги предприниматель инвестирует в одного из крупнейших европейских разработчиков и издателей игр для мобильных устройств и соцсетей — создателя игры Hero Wars RPG компанию Nexters. В начале февраля 2020 г. Kismet I объявила о том, что заключила соглашение об объединении с Nexters. Компания была создана в 2010 г. выходцами из России, сегодня ее головной офис компании расположен на Кипре.

Оценка объединенной компании составила $1,9 млрд по мультипликаторам 13,8 и 11,6 к прогнозной управленческой EBITDA 2021 и 2022 гг. По итогам сделки Kismet I получает в объединенной компании около 6%, инвесторы около 12%, остальное сохраняют текущие акционеры и основатели Андрей Фадеев, Борис Герцовский, Игорь и Дмитрий Бухманы.

Таврин долгое время был бизнес-партнером Алишера Усманова. В 2012-2016 гг. он занимал должность гендиректора «Мегафона». Партнерам принадлежал холдинг ЮТВ, под контроль которого в 2015 г. перешел другой холдинг – «СТС медиа» (его флагман – телеканал СТС). В декабре 2017 г. Усманов передал свою долю (58,29%) в ЮТВ Таврину. Условия сделки не раскрывались. В конце 2018 г. Таврин продал принадлежащую ему через ЮТВ долю (75%) в «СТС медиа» консорциуму «Национальной медиа группы» и ВТБ. Сегодня медиаактивы Таврина сосредоточены в холдинге «Медиа-1»: в него входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney (20% у Walt Disney), оператор наружной рекламы Gallery, а также группа «Выбери радио», объединяющая региональные радиостанции. Таврину также принадлежит мажоритарная доля в компании «Вертикаль» — оператора вышек сотовой связи в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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