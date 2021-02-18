Компании экс-главы «Мегафона» привлекли $450 млн на Nasdaq

Компании экс-главы «Мегафона» привлекли $450 млн на NasdaqДеньги пойдут на слияния и поглощения в Европе и России
Две компании бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина — Kismet Acquisition Two Corp. (Kismet II) и Kismet Acquisition Three Corp. (Kismet III) — привлекли $450 млн в ходе публичного размещения на американской Nasdaq, следует из сообщений компаний. Обе структуры являются так называемыми SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — компаниями, которые не ведут операционную деятельность и не владеют активами. Они создаются с целью привлечения средств инвесторов для поглощения другой непубличной компании, при этом инвесторы, как правило, покупают не акции, а юниты — финансовые инструменты, состоящие из акции и доли варранта.
Kismet II продала инвесторам 20 млн, а Kismet III – 25 млн юнитов по цене $10 за штуку. Каждая бумага включала одну обыкновенную акцию класса А и третью часть варранта, который позволяет в дальнейшем докупить акции по фиксированной цене $11,5 за штуку. Покупателями стали крупные американские и канадские институциональные инвесторы, рассказал «Ведомостям» представитель Kismet.
Привлеченные средства будут вложены в интернет- и технологические компании преимущественно в Европе, а также в России, говорится в сообщениях Kismet II и Kismet III. При этом компании подчеркивают, что деньги инвесторов могут быть использованы для приобретений в любой отрасли в любом регионе. Организаторами размещения выступили Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets и BofA Securities.
Обе компании зарегистрированы на Каймановых островах, не располагают собственными активами и созданы Тавриным для привлечения средств инвесторов под сделки по слиянию и поглощению. По условиям размещения, такие компании возвращают средства инвесторам, если в течение двух лет не вложили их в активы. При этом инвесторы имеют право забрать деньги, если им не нравится компания-цель, в которую организаторы размещения предлагают вложить средства.
В августе 2020 г. Таврин вывел на Nasdaq компанию Kismet Acquisition One Corp (Кismet I). Тогда она привлекла $250 млн, продав 25 млн юнитов по $10 за бумагу (каждая включала в себя одну акцию и одну вторую варранта). Эти деньги предприниматель инвестирует в одного из крупнейших европейских разработчиков и издателей игр для мобильных устройств и соцсетей — создателя игры Hero Wars RPG компанию Nexters. В начале февраля 2020 г. Kismet I объявила о том, что заключила соглашение об объединении с Nexters. Компания была создана в 2010 г. выходцами из России, сегодня ее головной офис компании расположен на Кипре.
Оценка объединенной компании составила $1,9 млрд по мультипликаторам 13,8 и 11,6 к прогнозной управленческой EBITDA 2021 и 2022 гг. По итогам сделки Kismet I получает в объединенной компании около 6%, инвесторы около 12%, остальное сохраняют текущие акционеры и основатели Андрей Фадеев, Борис Герцовский, Игорь и Дмитрий Бухманы.
Таврин долгое время был бизнес-партнером Алишера Усманова. В 2012-2016 гг. он занимал должность гендиректора «Мегафона». Партнерам принадлежал холдинг ЮТВ, под контроль которого в 2015 г. перешел другой холдинг – «СТС медиа» (его флагман – телеканал СТС). В декабре 2017 г. Усманов передал свою долю (58,29%) в ЮТВ Таврину. Условия сделки не раскрывались. В конце 2018 г. Таврин продал принадлежащую ему через ЮТВ долю (75%) в «СТС медиа» консорциуму «Национальной медиа группы» и ВТБ. Сегодня медиаактивы Таврина сосредоточены в холдинге «Медиа-1»: в него входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney (20% у Walt Disney), оператор наружной рекламы Gallery, а также группа «Выбери радио», объединяющая региональные радиостанции. Таврину также принадлежит мажоритарная доля в компании «Вертикаль» — оператора вышек сотовой связи в России.