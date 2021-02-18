В «Газпром нефти» назвали сроки начала промышленной добычи трудноизвлекаемой нефти

«Газпром нефть» по итогам прошлого года увеличила добычу трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти баженовской свиты на 78% по сравнению с 2019-м до 100 000 т, сообщила компания 18 февраля. С 2017-го – начала разработки – себестоимость добычи баженовской нефти снизилась с 30 000 руб. за 1 т до 13 000 руб.