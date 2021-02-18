В «Газпром нефти» назвали сроки начала промышленной добычи трудноизвлекаемой нефти

В «Газпром нефти» назвали сроки начала промышленной добычи трудноизвлекаемой нефтиПолноценная разработка баженовской свиты станет революционной для отрасли, считают эксперты
«Газпром нефть» по итогам прошлого года увеличила добычу трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти баженовской свиты на 78% по сравнению с 2019-м до 100 000 т, сообщила компания 18 февраля. С 2017-го – начала разработки – себестоимость добычи баженовской нефти снизилась с 30 000 руб. за 1 т до 13 000 руб.
Как уточнили «Ведомостям» в «Газпром нефти», затраты снижаются за счет собственных технологических разработок. Для освоения баженовских пластов компания строит высокотехнологичные скважины с горизонтальными стволами длиной до 2 км и 30-стадийными гидроразрывами пласта с рекордными для отрасли скоростями закачки («выше отраслевых показателей в 3–5 раз» – утверждает «Газпром нефть»). Уровень импортозамещения при строительстве этих скважин превысил 95%.