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В «Газпром нефти» назвали сроки начала промышленной добычи трудноизвлекаемой нефти

Полноценная разработка баженовской свиты станет революционной для отрасли, считают эксперты
Анна Подлинова
«Газпром нефть»

«Газпром нефть» по итогам прошлого года увеличила добычу трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти баженовской свиты на 78% по сравнению с 2019-м до 100 000 т, сообщила компания 18 февраля. С 2017-го – начала разработки – себестоимость добычи баженовской нефти снизилась с 30 000 руб. за 1 т до 13 000 руб.

Как уточнили «Ведомостям» в «Газпром нефти», затраты снижаются за счет собственных технологических разработок. Для освоения баженовских пластов компания строит высокотехнологичные скважины с горизонтальными стволами длиной до 2 км и 30-стадийными гидроразрывами пласта с рекордными для отрасли скоростями закачки («выше отраслевых показателей в 3–5 раз» – утверждает «Газпром нефть»). Уровень импортозамещения при строительстве этих скважин превысил 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных