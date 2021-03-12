Дальневосточная авиакомпания не получит денег из бюджета

Представить план, скорректированный в связи с последствия коронавируса для экономики, должны были в соответствии с поручением Владимира Путина еще до 1 февраля, теперь ожидается, что он будет утвержден к апрелю. В проекте плана, в частности, говорится, что мероприятия по созданию новой авиакомпании и развитию маршрутной сети на Дальнем Востоке следует добавить в госпрограмму «Развитие транспортной системы», первоначально принятую в 2017 г. Финансировать проект в 2021–2023 гг. предлагается только из средств бюджетов субъектов и внебюджетных средств, следует из документа. Источник финансирования на 2024 г. не указан.