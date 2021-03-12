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Дальневосточная авиакомпания не получит денег из бюджета

Правительство предлагает профинансировать ее создание за счет регионов
Анастасия Львова
Минтранс готовит изменение в законодательство, чтобы дополнительно субсидировать перевозки в ДФО /Юрий Смитюк / ТАСС

Создаваемая региональная авиакомпания для Дальнего Востока не получит господдержки из федерального бюджета в 2021–2023 гг. Это следует из проекта скорректированного плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 г., подготовленного правительством. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность и актуальность подтвердили источник в правительстве и источник в одном из профильных министерств.

Представить план, скорректированный в связи с последствия коронавируса для экономики, должны были в соответствии с поручением Владимира Путина еще до 1 февраля, теперь ожидается, что он будет утвержден к апрелю. В проекте плана, в частности, говорится, что мероприятия по созданию новой авиакомпании и развитию маршрутной сети на Дальнем Востоке следует добавить в госпрограмму «Развитие транспортной системы», первоначально принятую в 2017 г. Финансировать проект в 2021–2023 гг. предлагается только из средств бюджетов субъектов и внебюджетных средств, следует из документа. Источник финансирования на 2024 г. не указан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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