Дальневосточная авиакомпания не получит денег из бюджета

Дальневосточная авиакомпания не получит денег из бюджетаПравительство предлагает профинансировать ее создание за счет регионов
Создаваемая региональная авиакомпания для Дальнего Востока не получит господдержки из федерального бюджета в 2021–2023 гг. Это следует из проекта скорректированного плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 г., подготовленного правительством. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность и актуальность подтвердили источник в правительстве и источник в одном из профильных министерств.
Представить план, скорректированный в связи с последствия коронавируса для экономики, должны были в соответствии с поручением Владимира Путина еще до 1 февраля, теперь ожидается, что он будет утвержден к апрелю. В проекте плана, в частности, говорится, что мероприятия по созданию новой авиакомпании и развитию маршрутной сети на Дальнем Востоке следует добавить в госпрограмму «Развитие транспортной системы», первоначально принятую в 2017 г. Финансировать проект в 2021–2023 гг. предлагается только из средств бюджетов субъектов и внебюджетных средств, следует из документа. Источник финансирования на 2024 г. не указан.