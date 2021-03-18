«Самокат» расширяет ассортимент товаров в 4 раза

Сервис экспресс-доставки «Самокат» планирует значительно увеличить ассортимент товаров: их количество вырастет в 4 раза до 10 000 единиц. Для этого компания начала открывать склады площадью от 1000 кв. м, с которых она будет доставлять ассортимент в дарксторы (мини-склады площадью 180–220 кв. м для сборки заказов). Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец «Самоката» Вячеслав Бочаров. По его словам, компания как расширит предложение существующих категорий товаров (продукты питания, бытовая химия и др.), так и добавит новые – например, мелкую бытовую технику (утюги, блендеры и т. д.), косметику и проч.