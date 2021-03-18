Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Самокат» расширяет ассортимент товаров в 4 раза

Экспресс-сервис доставки продуктов будет доставлять технику и косметику
Вера Кузьмина
Евгений Разумный / Ведомости

Сервис экспресс-доставки «Самокат» планирует значительно увеличить ассортимент товаров: их количество вырастет в 4 раза до 10 000 единиц. Для этого компания начала открывать склады площадью от 1000 кв. м, с которых она будет доставлять ассортимент в дарксторы (мини-склады площадью 180–220 кв. м для сборки заказов). Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец «Самоката» Вячеслав Бочаров. По его словам, компания как расширит предложение существующих категорий товаров (продукты питания, бытовая химия и др.), так и добавит новые – например, мелкую бытовую технику (утюги, блендеры и т. д.), косметику и проч.

Потребитель нуждается в большем разнообразии товаров, а через дарксторы можно продавать не более 2500 единиц, объясняет Бочаров. По его словам, в прошлом году компания тестировала доставку расширенного ассортимента на примере одного такого склада и 15% постоянных покупателей воспользовались этим предложением. Средний чек таких заказов при этом оказался втрое выше обычного. Следовательно, нововведение позволит компании увеличить выручку, рассчитывает Бочаров.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных