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Luding Group может купить долю в производителе армянского коньяка

С заводом МАП она уже развивает совместный бренд
Екатерина Бурлакова
Напитки из Армении, Азербайджана и др. популярны в России еще с советских времен /МАП

Крупный российский дистрибутор алкоголя – Luding Group войдет в управление винно-коньячным заводом МАП (с. Ленуги Армавирской области Армении) и получит право выкупа 50% долей предприятия, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор российской компании Эрнест Хачатурян и подтвердил собственник МАП Макар Петросян.

Сделка поможет увеличить продажи продукции МАП в России, считают они. С этим заводом Luding Group уже сотрудничает: год назад партнеры создали совместный бренд коньяка «Айвазовский», который завод выпускает, а Luding Group занимается его дистрибуцией. По собственным данным, он уже вошел в топ-5 премиальных армянских коньяков в России. Всего МАП выпускает 15 млн бутылок коньяка в год: помимо «Айвазовского» в его портфеле такие марки, как «Арамэ», «Гюмри». Также он производит вина и владеет виноградниками. Для российской компании вхождение в управление и капитал даст возможность контролировать производство и ценообразование, объясняет Хачатурян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных