Luding Group может купить долю в производителе армянского коньяка

Сделка поможет увеличить продажи продукции МАП в России, считают они. С этим заводом Luding Group уже сотрудничает: год назад партнеры создали совместный бренд коньяка «Айвазовский», который завод выпускает, а Luding Group занимается его дистрибуцией. По собственным данным, он уже вошел в топ-5 премиальных армянских коньяков в России. Всего МАП выпускает 15 млн бутылок коньяка в год: помимо «Айвазовского» в его портфеле такие марки, как «Арамэ», «Гюмри». Также он производит вина и владеет виноградниками. Для российской компании вхождение в управление и капитал даст возможность контролировать производство и ценообразование, объясняет Хачатурян.