«Ростех» вышел из состава акционеров производителя антибиотиков «Синтез»

«Система» выкупила долю Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио», входит в ГК «Ростех») в производителе антибиотиков «Синтез». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки, которая, по его словам, была закрыта 30 марта. Представители АФК «Система» и «Ростеха» эту информацию подтвердили, но другие подробности не раскрыли.