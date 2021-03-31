«Ростех» вышел из состава акционеров производителя антибиотиков «Синтез»Долю госкорпорации в компании выкупила АФК «Система»
«Система» выкупила долю Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио», входит в ГК «Ростех») в производителе антибиотиков «Синтез». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки, которая, по его словам, была закрыта 30 марта. Представители АФК «Система» и «Ростеха» эту информацию подтвердили, но другие подробности не раскрыли.
Доля «Ростеха» в «Синтезе» до сделки составляла 32,4%, еще 56,2% акций принадлежало «Биннофарм групп», которая была создана АФК «Система» и консорциумом инвесторов. Остальное – у миноритарных акционеров.
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