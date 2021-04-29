В «Перекрестках» появятся блюда фабрики бортового питания «Домодедово»

Это пудинг хлебный с беконом и грибами, кофта из курицы по-арабски с кускусом, итальянская паста «Паккери» с тыквой и рикоттой, курица в кисло-сладком соусе с рисом по-азиатски. На первом этапе они появятся на полках 24 супермаркетов «Перекресток» в Москве и Московской области. В дальнейшем сотрудничество может быть расширено и на другие магазины сети, говорит собеседник «Ведомостей». Представитель аэропорта «Домодедово» информацию о сотрудничестве с Х5 Retail Group подтвердил.