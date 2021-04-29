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В «Перекрестках» появятся блюда фабрики бортового питания «Домодедово»

Х5 Retail Group стала первым партнером аэропорта по новому направлению
Вера Кузьмина
Решение о продаже продукции фабрики бортового питания в магазинах связано с пандемией коронавируса, которая вынудила ее использовать производственные мощности на новых для себя рынках /Андрей Гордеев / Ведомости

Продукция компании Domodedovo Сatering, которая обеспечивает бортовым питанием аэропорт «Домодедово», начала продаваться в магазинах сети «Перекресток». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Х5 Retail Group. По его словам, фабрика специально разработала для этих целей четыре новых блюда.

Это пудинг хлебный с беконом и грибами, кофта из курицы по-арабски с кускусом, итальянская паста «Паккери» с тыквой и рикоттой, курица в кисло-сладком соусе с рисом по-азиатски. На первом этапе они появятся на полках 24 супермаркетов «Перекресток» в Москве и Московской области. В дальнейшем сотрудничество может быть расширено и на другие магазины сети, говорит собеседник «Ведомостей». Представитель аэропорта «Домодедово» информацию о сотрудничестве с Х5 Retail Group подтвердил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных