В «Перекрестках» появятся блюда фабрики бортового питания «Домодедово»Х5 Retail Group стала первым партнером аэропорта по новому направлению
Продукция компании Domodedovo Сatering, которая обеспечивает бортовым питанием аэропорт «Домодедово», начала продаваться в магазинах сети «Перекресток». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Х5 Retail Group. По его словам, фабрика специально разработала для этих целей четыре новых блюда.
Это пудинг хлебный с беконом и грибами, кофта из курицы по-арабски с кускусом, итальянская паста «Паккери» с тыквой и рикоттой, курица в кисло-сладком соусе с рисом по-азиатски. На первом этапе они появятся на полках 24 супермаркетов «Перекресток» в Москве и Московской области. В дальнейшем сотрудничество может быть расширено и на другие магазины сети, говорит собеседник «Ведомостей». Представитель аэропорта «Домодедово» информацию о сотрудничестве с Х5 Retail Group подтвердил.