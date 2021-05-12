Минтранс хочет упростить требования к малой авиации

Под малой авиацией понимают сегмент, в котором на региональных воздушных линиях эксплуатируют самолеты взлетной массой до 5,7 т или вертолеты взлетной массой до 3,1 т. Они способны принимать до девяти пассажиров на борт. К таким судам относятся советский «кукурузник» Ан-2, Ан-28, канадский Twin Otter, американский Сessna 208, вертолет Ми-2. По подсчетам «Ведомостей», из 111 зарегистрированных на сегодня в России коммерческих эксплуатантов только 20 имеют в своем парке какие-либо из перечисленных моделей техники. Отдельного учета малых авиакомпаний Росавиация не ведет.