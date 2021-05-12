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Минтранс хочет упростить требования к малой авиации

Это поможет возродить в России местные авиаперевозки и ускорить доставку посылок
Анастасия Львова Вера Кузьмина
Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство транспорта предлагает скорректировать федеральные авиационные правила, которые содержат требования к коммерческим авиаперевозчикам. Для тех из них, кто относится к малой авиации, планируется ввести отдельные исключения и послабления. Соответствующий проект документа размещен на портале правовых актов regulation.gov.ru.

Под малой авиацией понимают сегмент, в котором на региональных воздушных линиях эксплуатируют самолеты взлетной массой до 5,7 т или вертолеты взлетной массой до 3,1 т. Они способны принимать до девяти пассажиров на борт. К таким судам относятся советский «кукурузник» Ан-2, Ан-28, канадский Twin Otter, американский Сessna 208, вертолет Ми-2. По подсчетам «Ведомостей», из 111 зарегистрированных на сегодня в России коммерческих эксплуатантов только 20 имеют в своем парке какие-либо из перечисленных моделей техники. Отдельного учета малых авиакомпаний Росавиация не ведет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных