Минтранс хочет упростить требования к малой авиации

Минтранс хочет упростить требования к малой авиацииЭто поможет возродить в России местные авиаперевозки и ускорить доставку посылок
Министерство транспорта предлагает скорректировать федеральные авиационные правила, которые содержат требования к коммерческим авиаперевозчикам. Для тех из них, кто относится к малой авиации, планируется ввести отдельные исключения и послабления. Соответствующий проект документа размещен на портале правовых актов regulation.gov.ru.
Под малой авиацией понимают сегмент, в котором на региональных воздушных линиях эксплуатируют самолеты взлетной массой до 5,7 т или вертолеты взлетной массой до 3,1 т. Они способны принимать до девяти пассажиров на борт. К таким судам относятся советский «кукурузник» Ан-2, Ан-28, канадский Twin Otter, американский Сessna 208, вертолет Ми-2. По подсчетам «Ведомостей», из 111 зарегистрированных на сегодня в России коммерческих эксплуатантов только 20 имеют в своем парке какие-либо из перечисленных моделей техники. Отдельного учета малых авиакомпаний Росавиация не ведет.