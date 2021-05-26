«Роснефть» начала строительство крупнейшего морского порта в Арктике

«Роснефть» начала строительство крупнейшего морского порта в АрктикеОн позволит переваливать до 100 млн т нефти к 2030 г. для мегапроекта «Восток ойл»
«Роснефть» 25 мая сообщила, что на Таймыр для организации стройки уже прибыли специалисты подрядчика, также было доставлено около 20 000 т грузов, в том числе строительная техника, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи. Через порт на Карском море будет отгружаться нефть с флагманского проекта компании – «Восток ойл».
Проектированием порта занимался «ЛенморНИИпроект» (входит в тройку крупнейших компаний РФ по проектированию морских портов), строительством займется Объединенная энергостроительная корпорация.
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