«Роснефть» начала строительство крупнейшего морского порта в Арктике

«Роснефть» 25 мая сообщила, что на Таймыр для организации стройки уже прибыли специалисты подрядчика, также было доставлено около 20 000 т грузов, в том числе строительная техника, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи. Через порт на Карском море будет отгружаться нефть с флагманского проекта компании – «Восток ойл».