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Росавиацию попросили проверить авиакомпании из-за задержек рейсов

Новые проверки и штрафы не помогут в сложившейся ситуации, говорят эксперты
Анастасия Львова
Собеседник газеты в одной из авиакомпаний утверждает, что количество задержек сейчас растет пропорционально наращиванию количества авиарейсов /Сергей Бобылев / ТАСС

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) 28 июня направило письмо главе Росавиации Александру Нерадько. «Прошу взять на контроль ситуацию с массовыми задержками рейсов авиакомпаний (зафиксированными в июне. – «Ведомости»), доложить о мерах, которые будут приняты к особо непунктуальным авиакомпаниям и аэропортам, которые объективно не справляются со взятыми на себя обязательствами по обслуживанию воздушных судов», – пишет в обращении председатель ООП Илья Зотов.

Он также предлагает Росавиации вернуться к составлению рейтинга пунктуальности авиакомпаний, который ведомство вело до 2019 г., а потом прекратило из-за отсутствия единой методики. «Объединение пассажиров готово принимать экспертное участие в этой работе, чтобы методика оценки отражала реальное положение дел в гражданской авиации», – предлагает Зотов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных