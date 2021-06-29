Росавиацию попросили проверить авиакомпании из-за задержек рейсов

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) 28 июня направило письмо главе Росавиации Александру Нерадько. «Прошу взять на контроль ситуацию с массовыми задержками рейсов авиакомпаний (зафиксированными в июне. – «Ведомости»), доложить о мерах, которые будут приняты к особо непунктуальным авиакомпаниям и аэропортам, которые объективно не справляются со взятыми на себя обязательствами по обслуживанию воздушных судов», – пишет в обращении председатель ООП Илья Зотов.