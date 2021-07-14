Структуры Тимченко и Дерипаски спорят за лес рядом с «Усадьбой Дивноморское» под Геленджиком

Министерство природных ресурсов Краснодарского края по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменило результаты аукциона по продаже прав аренды сроком на 49 лет трех лесных участков общей площадью 381,2 га рядом с селом Дивноморское под Геленджиком. Это следует из информации, опубликованной на портале torgi.gov.ru. Эти торги состоялись в мае 2021 г. Их победителем стала компания «Биодженикс», которая принадлежит структурам «Евросибэнерго» (входит в En+, крупнейший акционер которой Олег Дерипаска). Компания собиралась сделать там научно-исследовательскую лабораторию по изучению лесов, объяснил «Ведомостям» представитель En+. Эти участки, по его словам, обладают «уникальными зелеными массивами». Другие подробности несостоявшегося проекта он не уточнил.