Структуры Тимченко и Дерипаски спорят за лес рядом с «Усадьбой Дивноморское» под Геленджиком

Структуры Тимченко и Дерипаски спорят за лес рядом с «Усадьбой Дивноморское» под ГеленджикомРезультаты торгов по продаже прав на 400 га отменены
Министерство природных ресурсов Краснодарского края по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменило результаты аукциона по продаже прав аренды сроком на 49 лет трех лесных участков общей площадью 381,2 га рядом с селом Дивноморское под Геленджиком. Это следует из информации, опубликованной на портале torgi.gov.ru. Эти торги состоялись в мае 2021 г. Их победителем стала компания «Биодженикс», которая принадлежит структурам «Евросибэнерго» (входит в En+, крупнейший акционер которой Олег Дерипаска). Компания собиралась сделать там научно-исследовательскую лабораторию по изучению лесов, объяснил «Ведомостям» представитель En+. Эти участки, по его словам, обладают «уникальными зелеными массивами». Другие подробности несостоявшегося проекта он не уточнил.
Аукционы были отменены после требования двух фирм, которые также претендовали на эти лесные участки, следует из решения ФАС. Одна из них – ООО «Лазурная ягода», она принадлежит некоммерческому партнерству миллиардера Геннадия Тимченко и гендиректора Морского порта Геленджик Владимира Колбина. Вторая фирма – «Апекс юг». Фирма с таким названием была создана Николаем Егоровым, партнером адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Сейчас ее собственник в ЕГРЮЛ не указан. Егоров к ней уже отношения не имеет, заявил его представитель.