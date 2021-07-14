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Структуры Тимченко и Дерипаски спорят за лес рядом с «Усадьбой Дивноморское» под Геленджиком

Результаты торгов по продаже прав на 400 га отменены
Екатерина Бурлакова
ФАС лишил компанию, крупнейшим акционером которой является миллиардер Олег Дерипаска, лесных участков рядом с «Усадьбой Дивноморское» /Андрей гордеев / Ведомости

Министерство природных ресурсов Краснодарского края по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменило результаты аукциона по продаже прав аренды сроком на 49 лет трех лесных участков общей площадью 381,2 га рядом с селом Дивноморское под Геленджиком. Это следует из информации, опубликованной на портале torgi.gov.ru. Эти торги состоялись в мае 2021 г. Их победителем стала компания «Биодженикс», которая принадлежит структурам «Евросибэнерго» (входит в En+, крупнейший акционер которой Олег Дерипаска). Компания собиралась сделать там научно-исследовательскую лабораторию по изучению лесов, объяснил «Ведомостям» представитель En+. Эти участки, по его словам, обладают «уникальными зелеными массивами». Другие подробности несостоявшегося проекта он не уточнил.

Аукционы были отменены после требования двух фирм, которые также претендовали на эти лесные участки, следует из решения ФАС. Одна из них – ООО «Лазурная ягода», она принадлежит некоммерческому партнерству миллиардера Геннадия Тимченко и гендиректора Морского порта Геленджик Владимира Колбина. Вторая фирма – «Апекс юг». Фирма с таким названием была создана Николаем Егоровым, партнером адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Сейчас ее собственник в ЕГРЮЛ не указан. Егоров к ней уже отношения не имеет, заявил его представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных