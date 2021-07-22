UC Rusal грозит закрыть часть производств из-за введения экспортной пошлины на металлы

Компания стремится снизить издержки из-за введения правительством РФ с 1 августа 2021 г. экспортной пошлины на металлы, пояснил Андрюшин: «Из-за пошлины мы можем сократить продажи на экспорт на сотни тысяч тонн в этом году, поскольку часть продукции станет убыточной».