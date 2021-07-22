Крупнейшие производители спиртного увеличили продажи после рекорда

Производители крепкого алкоголя сообщили об увеличении продаж в первом полугодии 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 г., который и так был рекордным по этому показателю. Например, Beluga Group увеличила отгрузки на 1,3% до 6,5 млн дал, Алкогольная сибирская группа (АСГ; выпускает водку под брендами «Хаски», «Белая березка» и др.) – на 2% до 3,4 млн дал. У ГК «Руст» («Русский стандарт», «Талка» и т. д.) продажи водки в натуральном выражении в России выросли на 5,6%, у «Ладоги дистрибьюшен» продажи крепких напитков увеличились на 12% год к году. Динамика в этот период была самой высокой за последние три года, отмечает представитель ГК «Руст».