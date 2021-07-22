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Крупнейшие производители спиртного увеличили продажи после рекорда

Помогли пандемия и сокращение доли более мелких компаний
Екатерина Бурлакова
Рост продаж произошел, в частности, в сегменте массовой водки /Андрей Гордеев / Ведомости

Производители крепкого алкоголя сообщили об увеличении продаж в первом полугодии 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 г., который и так был рекордным по этому показателю. Например, Beluga Group увеличила отгрузки на 1,3% до 6,5 млн дал, Алкогольная сибирская группа (АСГ; выпускает водку под брендами «Хаски», «Белая березка» и др.) – на 2% до 3,4 млн дал. У ГК «Руст» («Русский стандарт», «Талка» и т. д.) продажи водки в натуральном выражении в России выросли на 5,6%, у «Ладоги дистрибьюшен» продажи крепких напитков увеличились на 12% год к году. Динамика в этот период была самой высокой за последние три года, отмечает представитель ГК «Руст».

Рост продаж произошел, в частности, в сегменте массовой водки, продолжает он. Это подтверждает также генеральный директор АСГ Сергей Лебедев: из-за падения покупательной способности многие потребители переходят в эконом-сегмент. Но при этом выбирают известные бренды с хорошим соотношением цены и качества, чем и объясняется рост, считает он. У Beluga Group двузначными темпами росли и премиальные напитки. Развитию сегмента крепких напитков способствовало также восстановление работы ресторанов в первом полугодии, тогда как годом ранее вводился запрет на их работу, замечает представитель «Ладоги дистрибьюшен». Представитель ГК «Руст» также отмечает рост продаж виски на 54%, ликеров – на 41%, коньяков – на 40% и т. д. Увеличение этого показателя по разным категориям спиртного отмечают и в «Татспиртпроме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных