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ГК «Эфко» запустит производство растительного молока

Такая продукция пользуется большим спросом у ведущих здоровый образ жизни
Екатерина Бурлакова
Продавать напитки планируется по цене обычного молока /PxHere

ГК «Эфко» планирует выпускать растительные альтернативы молоку, рассказал «Ведомостям» источник, знающий это от руководства компании. Группа действительно намерена производить растительное молоко под брендом Hi, подтвердил ее исполнительный директор Сергей Иванов. По его словам, «Эфко» уже делает и продает небольшие тестовые партии, массовое же производство начнется осенью. Оно разместится на основной производственной площадке группы в Белгородской области. На первом этапе «Эфко» будет выпускать молоко только на основе соевого белка, но компания также рассматривает возможность в дальнейшем в качестве сырья использовать подсолнечник, овес, гречку и лен, говорит Иванов.

По данным Infoline, «Эфко» в 2020 г. стала самой быстрорастущей пищевой компанией в России: ее выручка за этот период увеличилась на 20,4% до 146,9 млрд руб. Группа производит специализированные жиры и маргарины для использования в пищевой промышленности, а также майонез, растительное масло и молочную продукцию под брендом «Слобода» и др. В прошлом году компания начала также выпускать растительное мясо на основе соевого белка – тоже под брендом Hi, инвестиции в этот проект она оценивала в 4 млрд руб. Основные бенефициары «Эфко» – Валерий Кустов с долей 28,4%, Евгений Ляшенко (14%), Владислав Романцев (10%), сообщала ранее компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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