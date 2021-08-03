ГК «Эфко» запустит производство растительного молока

ГК «Эфко» запустит производство растительного молокаТакая продукция пользуется большим спросом у ведущих здоровый образ жизни
ГК «Эфко» планирует выпускать растительные альтернативы молоку, рассказал «Ведомостям» источник, знающий это от руководства компании. Группа действительно намерена производить растительное молоко под брендом Hi, подтвердил ее исполнительный директор Сергей Иванов. По его словам, «Эфко» уже делает и продает небольшие тестовые партии, массовое же производство начнется осенью. Оно разместится на основной производственной площадке группы в Белгородской области. На первом этапе «Эфко» будет выпускать молоко только на основе соевого белка, но компания также рассматривает возможность в дальнейшем в качестве сырья использовать подсолнечник, овес, гречку и лен, говорит Иванов.
По данным Infoline, «Эфко» в 2020 г. стала самой быстрорастущей пищевой компанией в России: ее выручка за этот период увеличилась на 20,4% до 146,9 млрд руб. Группа производит специализированные жиры и маргарины для использования в пищевой промышленности, а также майонез, растительное масло и молочную продукцию под брендом «Слобода» и др. В прошлом году компания начала также выпускать растительное мясо на основе соевого белка – тоже под брендом Hi, инвестиции в этот проект она оценивала в 4 млрд руб. Основные бенефициары «Эфко» – Валерий Кустов с долей 28,4%, Евгений Ляшенко (14%), Владислав Романцев (10%), сообщала ранее компания.