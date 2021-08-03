ГК «Эфко» запустит производство растительного молока

По данным Infoline, «Эфко» в 2020 г. стала самой быстрорастущей пищевой компанией в России: ее выручка за этот период увеличилась на 20,4% до 146,9 млрд руб. Группа производит специализированные жиры и маргарины для использования в пищевой промышленности, а также майонез, растительное масло и молочную продукцию под брендом «Слобода» и др. В прошлом году компания начала также выпускать растительное мясо на основе соевого белка – тоже под брендом Hi, инвестиции в этот проект она оценивала в 4 млрд руб. Основные бенефициары «Эфко» – Валерий Кустов с долей 28,4%, Евгений Ляшенко (14%), Владислав Романцев (10%), сообщала ранее компания.