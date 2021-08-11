Силовые ведомства определились с объемом закупок минтая, от которого отказался Китай

Силовые ведомства определились с объемом закупок минтая, от которого отказался КитайЭто позволит решить проблему с переизбытком этой рыбы на Дальнем Востоке
Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерены в 2021–2022 гг. закупить 53 300 т минтая, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза.
Такое решение было принято на совещании в этом ведомстве, на котором обсуждались различные варианты решения проблемы переизбытка рыбы и рыбной продукции на Дальнем Востоке, подтвердили два его участника. Излишки такой продукции, в свою очередь, образовались из-за снижения экспорта минтая в Китай в связи с обнаружением на упаковках коронавирусной инфекции осенью 2020 г.
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