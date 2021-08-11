Силовые ведомства определились с объемом закупок минтая, от которого отказался Китай

Такое решение было принято на совещании в этом ведомстве, на котором обсуждались различные варианты решения проблемы переизбытка рыбы и рыбной продукции на Дальнем Востоке, подтвердили два его участника. Излишки такой продукции, в свою очередь, образовались из-за снижения экспорта минтая в Китай в связи с обнаружением на упаковках коронавирусной инфекции осенью 2020 г.