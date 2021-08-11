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Силовые ведомства определились с объемом закупок минтая, от которого отказался Китай

Это позволит решить проблему с переизбытком этой рыбы на Дальнем Востоке
Дарья Молоткова Алексей Никольский
Исходя из текущей оптовой цены получается, что объем избыточно выловленной рыбы будет стоить 3,2–3,5 млрд руб. /ЮРИЙ СМИТЮК / ТАСС

Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерены в 2021–2022 гг. закупить 53 300 т минтая, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза.

Такое решение было принято на совещании в этом ведомстве, на котором обсуждались различные варианты решения проблемы переизбытка рыбы и рыбной продукции на Дальнем Востоке, подтвердили два его участника. Излишки такой продукции, в свою очередь, образовались из-за снижения экспорта минтая в Китай в связи с обнаружением на упаковках коронавирусной инфекции осенью 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных