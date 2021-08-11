«Алроса» резко нарастила продажи алмазов на фоне дефицита на рынке

Рост продаж вызван высоким спросом на алмазы со стороны гранильного сектора, который столкнулся с дефицитом сырья в мае – июне, поясняет «Алроса». Огранщики, в свою очередь, отталкиваются от повышенного интереса к приобретению изделий с бриллиантами во втором полугодии 2021 г. Спрос на бриллианты на некоторых рынках уже превышает допандемийный уровень, указывает компания. Спрос в США и Китае (включая Гонконг) в июле вырос на 35 и 15% соответственно по сравнению с июлем 2019 г. По данным «Алросы», к началу августа цены на алмазное сырье вышли на доковидные уровни.