«Алроса» резко нарастила продажи алмазов на фоне дефицита на рынке

«Алроса» резко нарастила продажи алмазов на фоне дефицита на рынкеСпрос и цены растут на фоне восстановления ювелирной отрасли
Июльские продажи «Алросы» выросли в 14 раз по сравнению с июлем 2020 г. до $318 млн, сообщила компания 10 августа. За семь месяцев 2021 г. продажи алмазного сырья компании составили $2,55 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее, и на 31% больше показателя января – июля 2019 г.
Рост продаж вызван высоким спросом на алмазы со стороны гранильного сектора, который столкнулся с дефицитом сырья в мае – июне, поясняет «Алроса». Огранщики, в свою очередь, отталкиваются от повышенного интереса к приобретению изделий с бриллиантами во втором полугодии 2021 г. Спрос на бриллианты на некоторых рынках уже превышает допандемийный уровень, указывает компания. Спрос в США и Китае (включая Гонконг) в июле вырос на 35 и 15% соответственно по сравнению с июлем 2019 г. По данным «Алросы», к началу августа цены на алмазное сырье вышли на доковидные уровни.