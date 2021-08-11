Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Алроса» резко нарастила продажи алмазов на фоне дефицита на рынке

Спрос и цены растут на фоне восстановления ювелирной отрасли
Василий Милькин
У «Алросы» есть все шансы продолжить рост продаж, что на фоне слабого рубля будет способствовать росту капитализации компании /Андрей Гордеев

Июльские продажи «Алросы» выросли в 14 раз по сравнению с июлем 2020 г. до $318 млн, сообщила компания 10 августа. За семь месяцев 2021 г. продажи алмазного сырья компании составили $2,55 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее, и на 31% больше показателя января – июля 2019 г.

Рост продаж вызван высоким спросом на алмазы со стороны гранильного сектора, который столкнулся с дефицитом сырья в мае – июне, поясняет «Алроса». Огранщики, в свою очередь, отталкиваются от повышенного интереса к приобретению изделий с бриллиантами во втором полугодии 2021 г. Спрос на бриллианты на некоторых рынках уже превышает допандемийный уровень, указывает компания. Спрос в США и Китае (включая Гонконг) в июле вырос на 35 и 15% соответственно по сравнению с июлем 2019 г. По данным «Алросы», к началу августа цены на алмазное сырье вышли на доковидные уровни.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных