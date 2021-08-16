У Ричарда Брэнсона подорожали билеты в космос

У Ричарда Брэнсона подорожали билеты в космосАэрокосмическая компания станет флагманом Virgin Group
Одна из самых известных компаний в бизнес-империи Брэнсона – Virgin Atlantic Airways собирается провести IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщили 7 августа Sky News и Bloomberg. Официально о нем может быть объявлено уже этой осенью, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на источник, которому известно о приватных переговорах с банкирами и потенциальными инвесторами.
Авиакомпании стали одной из главных жертв пандемии. В апреле Virgin Atlantic сделала прогноз о своих потерях с января 2020 г. до конца 2021 г., отсчитывая убытки с неофициального начала пандемии (официально пандемию COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 г.). Компания оценила их в 1 млрд фунтов ($1,39 млрд). Вновь получать прибыль Virgin Atlantic рассчитывает в 2022 г.
В следующем году намерена активно развивать бизнес и другая компания Брэнсона – Virgin Galactic, которая организует космические полеты для туристов. На этой неделе Virgin Galactic возобновила продажу билетов для космических туристов – их не продавали с 2014 г. Брэнсон 11 июля этого года лично совершил туристический полет на ракетоплане. Однако следующий турист покинет Землю не раньше III квартала 2022 г. Virgin Galactic надо модернизировать свои корабли, чтобы сократить время техобслуживания между полетами с нынешних семи-восьми до четырех-пяти недель и увеличить срок службы судов, чтобы снизить себестоимость полетов. Также компания разрабатывает новое поколение кораблей, эксплуатация которых обойдется дешевле.
Продажу билетов в космос прекратили, после того как 31 октября 2014 г. ракетоплан SpaceShipTwo потерпел крушение и один из пилотов погиб. Компания сообщала, что к тому моменту 600 человек внесли в виде предоплаты около $80 млн (один билет стоил $200 000–250 000). Однако до конца прошлого года можно было забронировать место в очереди на полет за $1000 по программе One Small Step. Сейчас Брэнсон требует $450 000 с туриста. Его конкурент – Джефф Безос, чья компания по космическому туризму называется Blue Origin, свои цены еще не объявлял.
В 2004 г. ракетоплан SpaceShipOne Брэнсона выиграл X-Prize – приз в $10 млн для коммерческой компании, корабль которой дважды за неделю поднимется выше линии Кармана (граница открытого космоса, 100 км над уровнем моря) с тремя людьми на борту или с аналогичным им по весу грузом. Но SpaceShipOne не подходил для космического туризма. Это был маленький тесный корабль, обслуживание которого требовало огромных средств. Платой за комфорт и увеличение размеров нынешнего поколения – SpaceShipTwo – стало то, что они не долетают до линии Кармана около 10 км.