Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес / Интервью Эксклюзивно по подписке

У Ричарда Брэнсона подорожали билеты в космос

Аэрокосмическая компания станет флагманом Virgin Group
Софья Корепанова
Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group /Mike Segar / REUTERS

Одна из самых известных компаний в бизнес-империи Брэнсона – Virgin Atlantic Airways собирается провести IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщили 7 августа Sky News и Bloomberg. Официально о нем может быть объявлено уже этой осенью, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на источник, которому известно о приватных переговорах с банкирами и потенциальными инвесторами.

Авиакомпании стали одной из главных жертв пандемии. В апреле Virgin Atlantic сделала прогноз о своих потерях с января 2020 г. до конца 2021 г., отсчитывая убытки с неофициального начала пандемии (официально пандемию COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 г.). Компания оценила их в 1 млрд фунтов ($1,39 млрд). Вновь получать прибыль Virgin Atlantic рассчитывает в 2022 г.

В следующем году намерена активно развивать бизнес и другая компания Брэнсона – Virgin Galactic, которая организует космические полеты для туристов. На этой неделе Virgin Galactic возобновила продажу билетов для космических туристов – их не продавали с 2014 г. Брэнсон 11 июля этого года лично совершил туристический полет на ракетоплане. Однако следующий турист покинет Землю не раньше III квартала 2022 г. Virgin Galactic надо модернизировать свои корабли, чтобы сократить время техобслуживания между полетами с нынешних семи-восьми до четырех-пяти недель и увеличить срок службы судов, чтобы снизить себестоимость полетов. Также компания разрабатывает новое поколение кораблей, эксплуатация которых обойдется дешевле.

Продажу билетов в космос прекратили, после того как 31 октября 2014 г. ракетоплан SpaceShipTwo потерпел крушение и один из пилотов погиб. Компания сообщала, что к тому моменту 600 человек внесли в виде предоплаты около $80 млн (один билет стоил $200 000–250 000). Однако до конца прошлого года можно было забронировать место в очереди на полет за $1000 по программе One Small Step. Сейчас Брэнсон требует $450 000 с туриста. Его конкурент – Джефф Безос, чья компания по космическому туризму называется Blue Origin, свои цены еще не объявлял.

В 2004 г. ракетоплан SpaceShip­One Брэнсона выиграл X-Prize – приз в $10 млн для коммерческой компании, корабль которой дважды за неделю поднимется выше линии Кармана (граница открытого космоса, 100 км над уровнем моря) с тремя людьми на борту или с аналогичным им по весу грузом. Но SpaceShipOne не подходил для космического туризма. Это был маленький тесный корабль, обслуживание которого требовало огромных средств. Платой за комфорт и увеличение размеров нынешнего поколения – SpaceShipTwo – стало то, что они не долетают до линии Кармана около 10 км.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных