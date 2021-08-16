У Ричарда Брэнсона подорожали билеты в космос

В следующем году намерена активно развивать бизнес и другая компания Брэнсона – Virgin Galactic, которая организует космические полеты для туристов. На этой неделе Virgin Galactic возобновила продажу билетов для космических туристов – их не продавали с 2014 г. Брэнсон 11 июля этого года лично совершил туристический полет на ракетоплане. Однако следующий турист покинет Землю не раньше III квартала 2022 г. Virgin Galactic надо модернизировать свои корабли, чтобы сократить время техобслуживания между полетами с нынешних семи-восьми до четырех-пяти недель и увеличить срок службы судов, чтобы снизить себестоимость полетов. Также компания разрабатывает новое поколение кораблей, эксплуатация которых обойдется дешевле.