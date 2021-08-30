Почему гендиректор Pfizer не взял у Трампа денег на вакцину

Еврейская община Салоник была почти полностью уничтожена нацистами во время Второй мировой войны – по некоторым оценкам, из 55 000 человек выжило 2000. Когда отец Бурлы в 1945 г. вернулся в родной город из Афин, где скрывался, то узнал, что родители и двое из трех братьев и сестер погибли. Бурла мог не появиться на свет: его мать во время войны была арестована и выжила лишь потому, что ее родственник отдал все свои деньги на взятки, спасая ее от казни. «Я никогда не говорил об этом, – признавался недавно Бурла FT. – Даже мои самые близкие друзья почти ничего не знали». Его родственники рассказывали порой о пережитом на семейных обедах: «Мать подверглась насилию в 17–18 лет <...> но они никогда не говорили о мести <...> Если вы смотрели итальянский фильм «Жизнь прекрасна» (La Vita è bella, 1997. – «Ведомости»), тон у родителей был похожий: ужасная история, рассказанная с юмором».