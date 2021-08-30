Почему гендиректор Pfizer не взял у Трампа денег на вакцину

Почему гендиректор Pfizer не взял у Трампа денег на вакцинуАльберт Бурла рискует и выигрывает
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла не сразу привился собственной вакциной. В декабре прошлого года в интервью CNBC он объяснял, что вакцина в первую очередь должна достаться тем, кому она нужнее: врачам, старикам и т. д.: «Мне 59 лет, у меня хорошее здоровье, я не работаю на передовой [борьбы с коронавирусом]». Но в марте 2021 г. Бурла сделал-таки прививку.
Вакциной от Pfizer, которая является совместным проектом американского фармгиганта и немецкого стартапа BioNTech, привито большинство граждан США, Испании, Италии, Германии, Японии и многих других стран. Ни один западный производитель не поставил столько доз вакцины – более 1,2 млрд.
«Наш Акис из Салоник»
Когда Бурла давал интервью журналисту Financial Times (FT), к их столику подошла менеджер ресторана по маркетингу и сказала: «Только благодаря вам мы можем работать!» В барах Тель-Авива стопку спиртного теперь часто сопровождают восклицанием: «Pfizer, за жизнь!» А в родной стране Бурлы, Греции, про него пишут статьи с заголовком «Грек, который спас мир» и даже в официальных речах называют детским прозвищем Акис. Например, на церемонии награждения за вклад в медицину в его альма-матер, Университете Аристотеля в Салониках: «Наш Акис, парень из Салоник, который ребенком играл, как все дети, на площади Наварину».
Еврейская община Салоник была почти полностью уничтожена нацистами во время Второй мировой войны – по некоторым оценкам, из 55 000 человек выжило 2000. Когда отец Бурлы в 1945 г. вернулся в родной город из Афин, где скрывался, то узнал, что родители и двое из трех братьев и сестер погибли. Бурла мог не появиться на свет: его мать во время войны была арестована и выжила лишь потому, что ее родственник отдал все свои деньги на взятки, спасая ее от казни. «Я никогда не говорил об этом, – признавался недавно Бурла FT. – Даже мои самые близкие друзья почти ничего не знали». Его родственники рассказывали порой о пережитом на семейных обедах: «Мать подверглась насилию в 17–18 лет <...> но они никогда не говорили о мести <...> Если вы смотрели итальянский фильм «Жизнь прекрасна» (La Vita è bella, 1997. – «Ведомости»), тон у родителей был похожий: ужасная история, рассказанная с юмором».
Предки Бурлы, ювелиры, переехали в Салоники из Испании около шести веков назад, и два здания, которые сейчас считаются историческими достопримечательностями, построены ими.
Сестры Бурлы и многие другие его родственники до сих пор живут в Салониках. Сам он купил там дом и ездит отдыхать на родину с детьми на летних каникулах. Салоники стали одним из шести городов мира, где Pfizer основал цифровой хаб. Около 200 его сотрудников будут заниматься технологиями искусственного интеллекта и анализа больших данных.
Журналист FT отмечал, что Бурла во многом остался греком и не похож на американских боссов. Тот, кстати, удивил его, когда во время встречи – а она была днем – первым делом попросил белого вина. Официант, который уточнил, по одному или по два бокала, в ответ услышал: «Несите бутылку, мы выпьем как следует».