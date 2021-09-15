Гендиректор авиакомпании «Якутия» увольняется после проверки Ространснадзора

«Якутия» базируется в Якутске и московском аэропорту «Внуково». Перевозчик выполняет полеты из региона в ряд городов Центральной России, Дальнего Востока и СНГ. Много рейсов перевозчик выполняет и из Внуково. За 2019 г. «Якутия» перевезла 1,7 млн человек, за семь месяцев этого года — 466 тыс. человек. (18-ое место по пассажиропотоку среди российских перевозчиков). Ее парк состоит из 15 самолетов — Bombardier Q-300, Sukhoi Superjet, Boeing-737-700/800. По данным СПАРК, выручка «Якутии» в «ковидном» 2019 г. упала до 7,4 млрд руб. с 11,6 млрд в 2019 г. Убыток составил 2,8 млрд руб.