Гендиректор авиакомпании «Якутия» увольняется после проверки Ространснадзора

Гендиректор авиакомпании «Якутия» увольняется после проверки РостранснадзораПеревозчик выполнял рейсы на самолетах, не прошедших техобслуживание
Генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов написал заявление об освобождении от должности, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационной политики Республики Саха Василий Амбросьев.
Подтверждение увольнения появилось и на странице Минтранса республики в Instagram: «Отмечая работу авиакомпании, министр [транспорта региона Владимир Сивцев] отметил, что продолжительное время авиаперевозчик не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения республики. Кроме этого, сейчас проводится служебная проверка по замечаниям надзорных органов… Стороны пришли к мнению, что с учётом сложившейся ситуации генеральный директор АК «Якутия» покинет пост руководителя. Соответствующее заявление Владимир Павлович уже передал министру».
Фотографию заявления Горбунова также опубликован Telegram-канал 14News. «Прошу освободить меня от должности генерального директора с 15.09.2021 и уволить по соглашению сторон», — говорится в заявлении на имя председателя совета директоров авиакомпании Владимира Сивцева.
Врио гендиректора перевозчика назначен заместитель гендиректора по коммерции Андрей Винокуров, сообщил «Ведомостям» источник в авиакомпании.
До этого в интернете было опубликовано письмо руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина главе Республики Саха-Якутия Айсену Николаеву с просьбой помочь решить проблемы авиакомпании. Ространснадзор провел проверку авиакомпании «Якутия» (принадлежит региону) в августе и выявил 16 авиационных инцидентов с ее самолетами с начала 2021 г. В 2019-2020 гг. с парком эксплуатанта прошло более 30 авиационных событий, говорится в письме.
Ространснадзор указал на случаи, когда экипажи компании принимали «авантюрные» решения при нестабилизированном заходе на посадку, без ухода на второй круг, говорится в письме Басаргина. Около 70 раз до полетов допускались воздушные суда, не прошедшие техобслуживание, на них устанавливались запчасти со склада «с истекшим сроком службы», пишет он. Кроме этого, страдает пунктуальность рейсов авиакомпании: с начала года своевременность вылетов из Якутска составила менее 40%, добавляет Басаргин.
«Якутия» базируется в Якутске и московском аэропорту «Внуково». Перевозчик выполняет полеты из региона в ряд городов Центральной России, Дальнего Востока и СНГ. Много рейсов перевозчик выполняет и из Внуково. За 2019 г. «Якутия» перевезла 1,7 млн человек, за семь месяцев этого года — 466 тыс. человек. (18-ое место по пассажиропотоку среди российских перевозчиков). Ее парк состоит из 15 самолетов — Bombardier Q-300, Sukhoi Superjet, Boeing-737-700/800. По данным СПАРК, выручка «Якутии» в «ковидном» 2019 г. упала до 7,4 млрд руб. с 11,6 млрд в 2019 г. Убыток составил 2,8 млрд руб.
Владимир Горбунов руководил авиакомпаний с 2018 г. Он начинал свою карьеру авиатехником в Якутии — в Нерюнгринском объединенном авиаотряде «Аэрофлота». В разные годы он работал региональным директором по безопасности полетов в Airbus, советником гендиректора «Аэрофлота», гендиректором несостоявшихся лоукостеров «Авианова» и «Добролет», до назначения в «Якутию» с 2016 г. руководил авиакомпанией «Нордавиа».
В феврале Ространснадзор уже запретил авиакомпании эксплуатировать четыре из шести Boeing из-за грубых нарушений технической эксплуатации. Но спустя 2 дня (10 февраля) запрет был снят с условием устранения нарушений. Как следует из письма Басаргина, 20 нарушений из выявленных 60 не устранены до сих пор.
В марте претензии к перевозчику возникли уже у лизингодателей. Как сообщал портал SakhaNews, пять компаний — Amber Aircraft Leasing Limited, Aircraft Solutions Lux XX S.a.r.l., AS Air Lease 84 (Ireland) Limited, WWTAI AirOpCo II DAC и AirOpCo I SD Ireland DAC — обратились в «Якутию» и региональное правительство с просьбой прекратить эксплуатацию иностранных самолетов в парке перевозчика из-за систематических невыплат арендных и других платежей по договору. Самолеты должны были быть пригнаны в аэропорт Якутска для дальнейшей их передачи владельцам. Но компания продолжила выполнять рейсы на них, заявив, что письмо лизингодателей было формальным, и ведутся переговоры по погашению задолженности.
По информации источника «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний это письмо или так называемый ground notice (требование о постановке ВС на прикол — «Ведомости») фактически означает конец деятельности перевозчика. «Никто из лизинговых компаний больше не будет поставлять “Якутии” самолеты, а значит они не смогут обновлять парк», — объяснил он.
»Формально у Росавиации есть основания ввести ограничения или даже приостановить действие сертификата эксплуатанта «Якутии»», — говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В то же время республиканская авиакомпания несёт большую социальную нагрузку, поэтому её «приземление» маловероятно, признает он. Проблемы перевозчика могли возникнуть из-за недостатка финансовых средств в компании. «Перевозки в Якутии заведомо убыточны. Если ранее правительство региона масштабно поддерживало перевозчика, "закрывая" его убытки, то в последнее время эта поддержка не позволяет в полном объёме обеспечить устойчивую работу компании», — добавляет эксперт.
«Ведомости» направили запросы Горбунову, в региональный Минтранс и в Росавиацию.