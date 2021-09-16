Правительство уведомили о повышении оптовых цен на мясо птицы и яйца

Правительство уведомили о повышении оптовых цен на мясо птицы и яйцаЭто связано с ростом издержек и высоким спросом на такую продукцию
Торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Этот вопрос обсуждался на совещании в ведомстве 16 сентября, рассказали «Ведомостям» три его участника.
Рост стоимости некоторых продуктов из мяса птицы подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг, а цена тушки бройлера достигла 140–150 руб./кг.
Похожие данные и у Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка: стоимость тушки в Центральном федеральном округе достигла 153 руб./кг, хотя год назад она была ниже 100 руб. А цена филе превышает 250 руб./кг (ранее стоило 150 руб.). Повышение стоимости отмечают и торговые сети. Только за последнюю неделю тушка бройлера в закупке подорожала на 8%, говорит представитель сети «Верный». Что касается яиц, то в августе закупочная цена на них была на уровне 27–32 руб. за десяток, говорит гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. Новые контракты на следующие полгода (сентябрь – февраль), по его словам, заключены уже по цене 65 руб. В «Верном» за последние две недели отмечают подорожание яйца (в закупке) категории С2 – на 47%, С1 – на 37%, С0 – на 21%.
Минпромторг обеспокоен ситуацией с ценами и планирует обратиться с этой информацией в правительство, говорят участники совещания. Представитель самого ведомства отметил лишь, что торговые сети периодически получают уведомления о возможном увеличении закупочной цены от поставщиков по различным товарам. Как правило, это объясняется ростом издержек и себестоимости.
Для повышения цен, по словам Юшина, есть несколько объективных причин. Он говорит, что производство мяса птицы после падения в начале года (тогда оно сократилось из-за дефицита инкубационного яйца и низкой стоимости) пока так и не восстановилось. Это подтверждают данные Росстата: за восемь месяцев 2021 г. произведено 4,05 млн т птицы в живом весе, что на 1,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на этот товар высокий, поскольку курица сейчас является самым доступным с точки зрения цены белковым продуктом, продолжает Юшин. На фоне подорожания других продуктов питания – например, некоторых видов овощей и рыбы – потребители все чаще выбирают мясные продукты, как более дешевые, питательные и удобные в приготовлении, говорит эксперт.
Также, по его словам, сейчас ряд крупных компаний инвестировали в новые мощности по производству готовых мясопродуктов и между мясокомбинатами идет конкурентная борьба за сырье. А поскольку оптовая цена на свинину остается высокой в связи с регулярными вспышками африканской чумы, переработчики отдают предпочтение именно куриному мясу.
Есть и сезонный фактор – начало учебного года. В школах действует программа бесплатных горячих обедов, говорит Юшин. Он напоминает, что при этом Роспотребнадзор недавно исключил из рекомендованного рациона в школьных столовых колбасные изделия, включая сосиски, следовательно, учебные заведения также закупают больше куриного мяса. Также Юшин говорит и о продолжающемся росте себестоимости производства скота и птицы. Цены на упаковку (картон, пленка) выросли на 50%, дорожают корма, кормовые добавки, витамины, ветеринарные препараты, стоимость транспортных услуг увеличилась на 10–30% и т. д. Представители «Черкизово», группы «Ресурс», «Приосколья» и «Продо» на вопросы «Ведомостей» не ответили.
А вот производители яиц объясняют увеличение цены исключительно сезонностью. Она растет из-за восстановления спроса, отмечает Холдоенко. Холдоенко напоминает, что летом произошел традиционный провал из-за спада потребления. В итоге, по его словам, закупочная цена была в 2 раза меньше себестоимости. Текущую стоимость в 65 руб. за десяток он называет более справедливой. О сезонности говорит и генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, дефицита продукции нет и в целом ситуация на рынке стабильна. По данным Росстата, в январе – августе 2021 г. произведено почти 24 млрд яиц, что на 0,4% выше аналогичного периода прошлого года.
Повышение оптовых цен далеко не всегда принимают торговые сети (они могут отказаться от повышения. – «Ведомости»), а даже если принимают, то не всегда перекладывают его в стоимость на полке, говорит представитель Минпромторга. По данным Росстата, последнее заметное повышение розничных цен на эту группу товаров было в марте 2021 г.: средняя стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась на 7% до 165 руб./кг. И с тех пор она находится примерно на таком уровне. Впрочем, по сравнению с августом 2020 г. цены росли более значительно – на 18,8%. Десяток яиц в рознице в августе стоил в среднем 66,3 руб., что на 14% выше год к году. Представители X5 Group, «Магнита», «Ленты», «Азбуки вкуса», «Ашана» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли отказался от комментариев.
Решить проблему с ростом стоимости куриного мяса, по мнению Юшина, можно, только заметно увеличив объемы производства. Но пока это сложно, поскольку доходность этого бизнеса из-за растущих затрат остается невысокой, а кто-то даже работает в убыток. Минсельхоз, в свою очередь, оценивает ситуацию на рынке мяса птицы и яиц как стабильную, говорит его представитель. Министерство ожидает, что по итогам года показатели производства мяса птицы и яиц будут сопоставимы с результатами 2020 г.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что сети пойдут на существенное повышение цен на курицу и яйца. Это социально значимые продукты, потребители чувствительны к их стоимости. Повышением цен они могут отпугнуть их в условиях, когда те получили выплаты от государства и начинают их тратить – преимущественно на продукты питания и сопутствующие товары, резюмирует эксперт.