Правительство уведомили о повышении оптовых цен на мясо птицы и яйца

Повышение оптовых цен далеко не всегда принимают торговые сети (они могут отказаться от повышения. – «Ведомости»), а даже если принимают, то не всегда перекладывают его в стоимость на полке, говорит представитель Минпромторга. По данным Росстата, последнее заметное повышение розничных цен на эту группу товаров было в марте 2021 г.: средняя стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась на 7% до 165 руб./кг. И с тех пор она находится примерно на таком уровне. Впрочем, по сравнению с августом 2020 г. цены росли более значительно – на 18,8%. Десяток яиц в рознице в августе стоил в среднем 66,3 руб., что на 14% выше год к году. Представители X5 Group, «Магнита», «Ленты», «Азбуки вкуса», «Ашана» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли отказался от комментариев.