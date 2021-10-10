Бывшие топ-менеджеры Stada могут заняться производством БАДов

Первым проектом компании может стать производство и реализация бренда «Нормоспектрум» – добавки, используемой для нормализации микрофлоры кишечника. В начале октября «Астарта фарма» зарегистрировала домен normospektrum.ru, на этом сайте содержится информация о продукте. Там, в частности, указано, что сейчас производством этой добавки занимается компания «Амфита». С ней в настоящее время и ведутся переговоры о покупке бренда, рассказал «Ведомостям» один из учредителей «Астарта фармы». Представитель «Амфиты» комментариев не предоставил.