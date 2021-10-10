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Бывшие топ-менеджеры Stada могут заняться производством БАДов

Продажи на этом рынке выросли на 17% в прошлом году
Мария Котова
Бизнес по производству БАДов мог заинтересовать бывших топ-менеджеров Stada тем, что из-за более простого государственного регулирования организовать его легче, чем выпуск лекарств / PIXABAY

Бывший вице-президент фармкомпании Stada Дмитрий Ефимов, а также ее экс-директор по маркетингу Роман Юдович зарегистрировали ООО «Астарта фарма». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», основным видом деятельности этой компании является производство биологически активных добавок (БАД). Ефимов – основной владелец нового юрлица, ему принадлежит 72% этой фирмы. У Юдовича – 18%, еще 10% – у Любови Ореховой.

Первым проектом компании может стать производство и реализация бренда «Нормоспектрум» – добавки, используемой для нормализации микрофлоры кишечника. В начале октября «Астарта фарма» зарегистрировала домен normospektrum.ru, на этом сайте содержится информация о продукте. Там, в частности, указано, что сейчас производством этой добавки занимается компания «Амфита». С ней в настоящее время и ведутся переговоры о покупке бренда, рассказал «Ведомостям» один из учредителей «Астарта фармы». Представитель «Амфиты» комментариев не предоставил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных