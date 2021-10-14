Суд посчитал таксу ТКП за оформление авиабилетов законной

Суд посчитал таксу ТКП за оформление авиабилетов законнойПассажиры продолжат доплачивать по 185 рублей за билет, купленный у посредника
Пресненский районный суд Москвы 22 сентября вынес решение по иску Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к Транспортной клиринговой палате (ТКП). Прокуратура требовала признать незаконной таксу под кодом ZZ, которую ТКП берет за оформление и продажу авиабилетов через свою систему взаиморасчетов СВВТ. Таким образом, сверх оплаты самого перелета пассажир платит еще 185 руб. за каждый билет. Суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что такса ZZ взимается законно. «Ведомости» ознакомились с мотивированным решением суда.
Услуги ТКП или другого клирингового посредника требуются, если билет покупается не у самого авиаперевозчика, а у посредника (например, турагентства или билетного агрегатора) или другой авиакомпании в рамках код-шеринга или при полетах с пересадками с участием нескольких перевозчиков. В России кроме СВВТ действует иностранная система BSP (Billing and Settlement Plan), созданная IATA. В BSP нет сборов с пассажира за оформление билета, ей вносят постоянный платеж сами авиакомпании. Большинство крупных российских перевозчиков имеют договоры с обеими системами взаиморасчетов, сообщали «Ведомостям» ранее в нескольких авиакомпаниях.
Прокуратура со ссылкой на позицию ФАС настаивала на том, что такса ZZ незаконна, так как она является доходом ТКП, а не перевозчика. А по нормам федерального законодательства (ФАП № 82), расходы на оформление авиабилета относятся к расходам перевозчика и учитываются в установленном им тарифе или сборе. По подсчетам ФАС, с 2017 г. доходы ТКП от сбора превысили 8 млрд руб.
Суд согласился с тем, что именно авиаперевозчик устанавливает стоимость перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты, но отметил, что «из существа нормативно-правовых актов не следует прямого запрета на взимание плат за оказание услуг ТКП», говорится в решении. Такса ZZ регистрируется в установленном порядке, ее размер и правила взимания доведены до всех авиакомпаний, заключивших договор с ТКП, и до агентов, продающих билеты на рейсы авиакомпаний, посчитал суд. ТКП доводит информацию до потребителей о наличии взимаемой таксы.
«При этом потребитель не ограничен в выборе иного способа приобретения авиабилета», – заключил суд. Но пассажир может только выбрать между покупкой билета у самого перевозчика или у агента, выбирать между системами взаиморасчетов агентов он не может, говорит сотрудник одной из российских авиакомпаний.
Суд также счел важным, что такса ZZ действует с 2001 г., а иск, оспаривающий ее законность, был подан только в 2021 г. Срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, заметил суд. Решение суда можно обжаловать в течение месяца. «Ведомостям» не удалось получить комментариев прокуратуры о дальнейших планах по иску.
«Взимая таксу, ТКП завышает и стоимость перелета по субсидируемым рейсам, так как конечная цена перелета для пассажира оказывается выше специального тарифа, установленного государством по программам субсидирования», – говорит источник «Ведомостей» в компании – агрегаторе билетов. Разница между установленной нормой и фактической ценой перелета составляет от 1 до 5% от размера тарифа, добавил он. ТКП тем самым препятствует доступности авиаперевозок, заключает собеседник газеты.
«Логика решения суда проста: запретить ТКП взимать дополнительную плату нельзя до тех пор, пока не признаны противоречащими закону сами основания ее взимания (приказ ТКП и резолюция Наблюдательного совета авиапредприятий по взаиморасчетам от 2001 г.). А вопрос об их законности перед судом просто не ставился», – поясняет «Ведомостям» управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По мнению юриста, немаловажной была бы оценка занимаемой ТКП доли рынка. «Суд опирается на то, что рынок, на котором работает ТКП, является конкурентным и обращение к системе СВВТ при покупке и продаже билетов не является безальтернативным», – объясняет Федюкин. В 2018 г. доля расчетов через СВВТ составляла 16%, более свежих данных ни в ТКП, ни в Минтрансе не раскрыли.
«ТКП не монополист на рынке. Но есть отдельные направления и перевозчики, у которых 100% перевозок оформляется на стоке ТКП. Например, линия Норильск – Красноярск. Среди авиакомпаний до 50% билетов через СВВТ оформляют Nordstar, «Руслайн», «Красавиа», – говорит собеседник «Ведомостей» среди агентов по продажам билетов.
Партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич считает, что ни в 2001 г., ни сейчас нет прямого правового основания на ввод таксы ZZ. «ТКП, по сути, оказывает услугу не пассажиру, а авиаперевозчику, с которым у нее заключен договор. По приказу Минтранса оформление билета – это не дополнительная услуга, имеющая для потребителя самостоятельную ценность, а действие в рамках исполнения договора перевозки, расходы на нее несет перевозчик. Поэтому и платить ТКП должен именно перевозчик, а не пассажир», – говорит он. По данным Станкевича, состоявшийся суд не первый против ТКП, судиться с ней пытаются граждане и юрлица, но суды неизменно отказывают в удовлетворении этих требований. «Возможно, менее формальный подход по этому вопросу могли бы занять вышестоящие инстанции, в том числе Верховный суд, учитывая общероссийский масштаб проблемы», – считает юрист.
Проблема с таксой ZZ неоднократно обсуждалась в Минтрансе, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он считает, что легализовать таксу можно, но для всех участников рынка: «Право на взимание сбора за оформление билета и его включение в итоговую стоимость перевозки должно быть предоставлено любому агенту, который фактически оформил билет. Правила должны быть едины для всех».
Представители Минтранса и ТКП не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель ФАС сообщил, что подтвердил в суде свою позицию и соглашался с тем, что требования прокуратуры подлежат удовлетворению. «Вопрос с обжалованием будет решен после ознакомления с решением суда в полном объеме», – добавил он.