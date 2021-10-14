Суд посчитал таксу ТКП за оформление авиабилетов законной

Партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич считает, что ни в 2001 г., ни сейчас нет прямого правового основания на ввод таксы ZZ. «ТКП, по сути, оказывает услугу не пассажиру, а авиаперевозчику, с которым у нее заключен договор. По приказу Минтранса оформление билета – это не дополнительная услуга, имеющая для потребителя самостоятельную ценность, а действие в рамках исполнения договора перевозки, расходы на нее несет перевозчик. Поэтому и платить ТКП должен именно перевозчик, а не пассажир», – говорит он. По данным Станкевича, состоявшийся суд не первый против ТКП, судиться с ней пытаются граждане и юрлица, но суды неизменно отказывают в удовлетворении этих требований. «Возможно, менее формальный подход по этому вопросу могли бы занять вышестоящие инстанции, в том числе Верховный суд, учитывая общероссийский масштаб проблемы», – считает юрист.