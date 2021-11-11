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Дешевеющий газ пока не остановил рост стоимости азотных удобрений

Мировые цены останутся высокими как минимум до весны 2022 года, прогнозируют аналитики
Василий Милькин
В России рост цен на удобрения будет сдерживаться мерами, принятыми правительством, считают аналитики / PhotoXPress

Стоимость карбамида на условиях поставки FOB Черное море достигла $795/т, карбамидно-аммиачной смеси – $633/т, свидетельствуют последние актуальные данные Refinitiv на 4 ноября. Предыдущие ценовые максимумы фиксировались в сентябре и октябре этого года, а до этого пик роста цен на карбамид приходился на май 2012 г. ($534,5/т), а на карбамидно-аммиачную смесь и вовсе на июнь 2011 г. ($372,5/т).

Также исторических максимумов достигли цены карбамида с базисом FOB Ближний Восток – $900/т – и FOB Южный (Украина) – $825/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных