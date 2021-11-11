Дешевеющий газ пока не остановил рост стоимости азотных удобрений

Стоимость карбамида на условиях поставки FOB Черное море достигла $795/т, карбамидно-аммиачной смеси – $633/т, свидетельствуют последние актуальные данные Refinitiv на 4 ноября. Предыдущие ценовые максимумы фиксировались в сентябре и октябре этого года, а до этого пик роста цен на карбамид приходился на май 2012 г. ($534,5/т), а на карбамидно-аммиачную смесь и вовсе на июнь 2011 г. ($372,5/т).