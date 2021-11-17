АФК «Система» Евтушенкова может купить крупную рыбодобывающую компанию на Камчатке

АФК «Система» Евтушенкова может купить крупную рыбодобывающую компанию на КамчаткеЭто будет вторая сделка корпорации на этом рынке
АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о приобретении рыбодобывающей компании «Витязь-авто», рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от разных сторон потенциальной сделки. Представитель «Системы» Сергей Копытов заявил, что корпорация «прорабатывает различные варианты расширения своего рыбного бизнеса, но о каких-то конкретных деталях говорить слишком рано». Гендиректор «Витязь-авто» Алексас Раманаускас от комментариев отказался.
«Витязь-авто» – одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Камчатского края. По данным Росрыболовства, «исторические» квоты у нее на добычу минтая в 2021 г. составляют 13 000 т, наваги – более 2900 т, камбалы – 3300 т и проч. Она также является крупным добытчиком красной рыбы – нерки, горбуши и т. д. В 2018 г. компания в рамках программы инвестиционных квот построила завод по производству филе и фарша из минтая. Мощность предприятия – не менее 100 т в сутки (плюс не менее 20 т рыбной муки в сутки), рассказывал «Ведомостям» Раманаускас. По данным Росрыболовства, по этой программе у нее есть квоты на добычу свыше 12 000 т минтая и более 1800 т сельди.
Половина долей «Витязь-авто» принадлежит основателю компании, бывшему депутату законодательного собрания края Игорю Редькину, а также его жене Елене Редькиной. Их партнеры – совладельцы одной из крупнейших в России рыбодобывающих компаний «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок и Валерий Пономарев (у них по 25% долей в ней). Последний также является членом Совета Федерации от Камчатского края. Выручка «Витязь-авто» в 2020 г. составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб. «Ведомости» направили запрос в «Океанрыбфлот». Связаться с Редькиным, Евтушком и Пономаревым не удалось.
АФК «Система» прежде всего интересует именно красная рыба, рассказывает знакомый одного из участников сделки. Добыча дикой красной рыбы сейчас привлекательна для инвесторов, объясняет председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. По его словам, это наименее затратный и потому наиболее рентабельный вид промысла. Кроме того, в отличие от минтая и крабов этот рынок не консолидирован, на нем нет крупных игроков федерального уровня.
Добычей рыбы АФК «Система» занимается не так давно. Летом этого года она приобрела 49% компании «Заря», которая тоже занимается промыслом в Камчатском крае. Она специализируется на красной рыбе – нерке, горбуше и кете – и вылавливает, как сообщала газета «Коммерсантъ», свыше 20 000 т в год. Доля этой компании на рынке лососевых рыб Камчатки составляет 10% (5% – по России), указывало издание. Кроме того, у нее два перерабатывающих предприятия общей мощностью 460 т в сутки.
Фактические уловы в период лососевой путины этого года на Камчатке на 20% превысили прогнозы рыбохозяйственной науки, став рекордными за 20 лет, сообщала в сентябре пресс-служба правительства Камчатского края. «Прогноз составлял порядка 360 000 т. На сегодня 438 000 т освоено промыслом. Таких положительных результатов более чем за 20-летнюю историю мы не отмечали», – говорилось в сообщении со ссылкой на руководителя Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Нины Шпигальской.