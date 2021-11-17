Газета
Бизнес

АФК «Система» Евтушенкова может купить крупную рыбодобывающую компанию на Камчатке

Это будет вторая сделка корпорации на этом рынке
Екатерина Бурлакова
Виктор Толочко / РИА Новости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о приобретении рыбодобывающей компании «Витязь-авто», рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от разных сторон потенциальной сделки. Представитель «Системы» Сергей Копытов заявил, что корпорация «прорабатывает различные варианты расширения своего рыбного бизнеса, но о каких-то конкретных деталях говорить слишком рано». Гендиректор «Витязь-авто» Алексас Раманаускас от комментариев отказался.

«Витязь-авто» – одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Камчатского края. По данным Росрыболовства, «исторические» квоты у нее на добычу минтая в 2021 г. составляют 13 000 т, наваги – более 2900 т, камбалы – 3300 т и проч. Она также является крупным добытчиком красной рыбы – нерки, горбуши и т. д. В 2018 г. компания в рамках программы инвестиционных квот построила завод по производству филе и фарша из минтая. Мощность предприятия – не менее 100 т в сутки (плюс не менее 20 т рыбной муки в сутки), рассказывал «Ведомостям» Раманаускас. По данным Росрыболовства, по этой программе у нее есть квоты на добычу свыше 12 000 т минтая и более 1800 т сельди.

Половина долей «Витязь-авто» принадлежит основателю компании, бывшему депутату законодательного собрания края Игорю Редькину, а также его жене Елене Редькиной. Их партнеры – совладельцы одной из крупнейших в России рыбодобывающих компаний «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок и Валерий Пономарев (у них по 25% долей в ней). Последний также является членом Совета Федерации от Камчатского края. Выручка «Витязь-авто» в 2020 г. составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб. «Ведомости» направили запрос в «Океанрыбфлот». Связаться с Редькиным, Евтушком и Пономаревым не удалось.

АФК «Система» прежде всего интересует именно красная рыба, рассказывает знакомый одного из участников сделки. Добыча дикой красной рыбы сейчас привлекательна для инвесторов, объясняет председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. По его словам, это наименее затратный и потому наиболее рентабельный вид промысла. Кроме того, в отличие от минтая и крабов этот рынок не консолидирован, на нем нет крупных игроков федерального уровня.

Добычей рыбы АФК «Система» занимается не так давно. Летом этого года она приобрела 49% компании «Заря», которая тоже занимается промыслом в Камчатском крае. Она специализируется на красной рыбе – нерке, горбуше и кете – и вылавливает, как сообщала газета «Коммерсантъ», свыше 20 000 т в год. Доля этой компании на рынке лососевых рыб Камчатки составляет 10% (5% – по России), указывало издание. Кроме того, у нее два перерабатывающих предприятия общей мощностью 460 т в сутки.

Фактические уловы в период лососевой путины этого года на Камчатке на 20% превысили прогнозы рыбохозяйственной науки, став рекордными за 20 лет, сообщала в сентябре пресс-служба правительства Камчатского края. «Прогноз составлял порядка 360 000 т. На сегодня 438 000 т освоено промыслом. Таких положительных результатов более чем за 20-летнюю историю мы не отмечали», – говорилось в сообщении со ссылкой на руководителя Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Нины Шпигальской.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных