АФК «Система» Евтушенкова может купить крупную рыбодобывающую компанию на Камчатке

«Витязь-авто» – одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Камчатского края. По данным Росрыболовства, «исторические» квоты у нее на добычу минтая в 2021 г. составляют 13 000 т, наваги – более 2900 т, камбалы – 3300 т и проч. Она также является крупным добытчиком красной рыбы – нерки, горбуши и т. д. В 2018 г. компания в рамках программы инвестиционных квот построила завод по производству филе и фарша из минтая. Мощность предприятия – не менее 100 т в сутки (плюс не менее 20 т рыбной муки в сутки), рассказывал «Ведомостям» Раманаускас. По данным Росрыболовства, по этой программе у нее есть квоты на добычу свыше 12 000 т минтая и более 1800 т сельди.