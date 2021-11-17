«Аврора» попросила еще 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на местные перевозки

«Аврора» попросила еще 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на местные перевозкиОбщий объем запрошенной перевозчиком поддержки может достичь 34 млрд рублей, подсчитали «Ведомости»
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» просит правительство просубсидировать на 50% из федерального бюджета местные авиаперевозки на Дальнем Востоке. Об этом 17 ноября рассказал первый заместитель генерального директора компании Дмитрий Тыщук на сессии Росавиации, проведенной на Транспортной неделе в Москве.
«Практически половина воздушных судов, запланированных к поставкам в парк «Авроры», должны использоваться на местных воздушных линиях. Без решения вопроса софинансирования из федерального бюджета местных перевозок внутри ДФО проблему не решить», – заявил он. По словам управляющего директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина, бюджет Якутии, например, может покрыть только 10% от потребности в субсидиях местных авиалиний.