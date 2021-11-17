«Аврора» попросила еще 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на местные перевозки

«Практически половина воздушных судов, запланированных к поставкам в парк «Авроры», должны использоваться на местных воздушных линиях. Без решения вопроса софинансирования из федерального бюджета местных перевозок внутри ДФО проблему не решить», – заявил он. По словам управляющего директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина, бюджет Якутии, например, может покрыть только 10% от потребности в субсидиях местных авиалиний.