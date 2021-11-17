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«Аврора» попросила еще 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на местные перевозки

Общий объем запрошенной перевозчиком поддержки может достичь 34 млрд рублей, подсчитали «Ведомости»
Анастасия Львова
Всего на субсидирование местных авиаперевозок, по подсчетам «Авроры», в 2022–2024 гг. потребуется 4,35 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» просит правительство просубсидировать на 50% из федерального бюджета местные авиаперевозки на Дальнем Востоке. Об этом 17 ноября рассказал первый заместитель генерального директора компании Дмитрий Тыщук на сессии Росавиации, проведенной на Транспортной неделе в Москве.

«Практически половина воздушных судов, запланированных к поставкам в парк «Авроры», должны использоваться на местных воздушных линиях. Без решения вопроса софинансирования из федерального бюджета местных перевозок внутри ДФО проблему не решить», – заявил он. По словам управляющего директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина, бюджет Якутии, например, может покрыть только 10% от потребности в субсидиях местных авиалиний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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