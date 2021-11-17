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Правительство задумалось о модели госзаказа для снабжения Дальнего Востока

Для доставки социальных грузов не хватило ни контейнеров, ни судов
Ксения Потаева
Количество российских судов-контейнеровозов невелико: под российским флагом ходит 17 единиц и лишь 8 – под иностранными флагами / Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьер Юрий Трутнев 17 ноября по итогам совещания, прошедшего во Владивостоке, дал ряд поручений для стабилизации ситуации с завозом грузов в удаленные регионы Дальнего Востока. Минтрансу, Минпромторгу и Минвостокразвития поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеровозов и контейнеров для морских перевозок, сообщила в среду пресс-служба правительства. Кроме того, Минтранс должен разработать транспортную модель грузопотоков в ДФО, которая позволит контролировать сроки их доставки.

Проблема с задержками грузов в контейнерах стала особенно острой в сентябре – октябре 2021 г. Проблема обсуждалась также в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства 10 ноября. Тогда Путин потребовал от главы Минтранса Виталия Савельева «как можно быстрее» навести порядок с поставками товаров в регионы Дальнего Востока. Причиной перебоев в поставках стали пробки в портах Приморья из-за торможения каботажных перевозок (доставки грузов морем внутри страны) на фоне резкого роста международных отправок, а также неудовлетворительная работа портов по обработке грузов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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