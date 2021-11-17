Правительство задумалось о модели госзаказа для снабжения Дальнего Востока

Правительство задумалось о модели госзаказа для снабжения Дальнего ВостокаДля доставки социальных грузов не хватило ни контейнеров, ни судов
Вице-премьер Юрий Трутнев 17 ноября по итогам совещания, прошедшего во Владивостоке, дал ряд поручений для стабилизации ситуации с завозом грузов в удаленные регионы Дальнего Востока. Минтрансу, Минпромторгу и Минвостокразвития поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеровозов и контейнеров для морских перевозок, сообщила в среду пресс-служба правительства. Кроме того, Минтранс должен разработать транспортную модель грузопотоков в ДФО, которая позволит контролировать сроки их доставки.
Проблема с задержками грузов в контейнерах стала особенно острой в сентябре – октябре 2021 г. Проблема обсуждалась также в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства 10 ноября. Тогда Путин потребовал от главы Минтранса Виталия Савельева «как можно быстрее» навести порядок с поставками товаров в регионы Дальнего Востока. Причиной перебоев в поставках стали пробки в портах Приморья из-за торможения каботажных перевозок (доставки грузов морем внутри страны) на фоне резкого роста международных отправок, а также неудовлетворительная работа портов по обработке грузов.