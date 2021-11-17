Правительство задумалось о модели госзаказа для снабжения Дальнего Востока

Проблема с задержками грузов в контейнерах стала особенно острой в сентябре – октябре 2021 г. Проблема обсуждалась также в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства 10 ноября. Тогда Путин потребовал от главы Минтранса Виталия Савельева «как можно быстрее» навести порядок с поставками товаров в регионы Дальнего Востока. Причиной перебоев в поставках стали пробки в портах Приморья из-за торможения каботажных перевозок (доставки грузов морем внутри страны) на фоне резкого роста международных отправок, а также неудовлетворительная работа портов по обработке грузов.