Почему Улан-Удэ чуть не остался без тепла

ТГК-14 – самый маленький генерирующий актив, выделенный из РАО «ЕЭС России» в процессе реформы. В 2008 г. в капитал энергокомпании вошла РЖД через «дочку» «Энергопромсбыт», выкупив 49,2% акций госпакета и допэмиссию за 6,22 млрд руб. На момент покупки у РЖД не было дублирующих поставщиков электроэнергии для Восточного полигона (БАМа и Транссиба), но после реализации ряда энергетических инвестпрограмм актив стал непрофильным, пояснял в 2016 г. тогдашний замгендиректора монополии Андрей Старков. Он добавлял, что есть и другая проблема: соответствие закону об электроэнергетике, запрещающему совмещение генерации и передачи энергии (РЖД также владеет электросетевыми активами, необходимыми ей для энергоснабжения магистралей и пристанционных поселков. – «Ведомости» ).