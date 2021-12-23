Почему Улан-Удэ чуть не остался без тепла

Почему Улан-Удэ чуть не остался без теплаАвария на ТЭЦ-1 стала одной из тем пресс-конференции Путина
Власти Бурятии 23 декабря объявили режим ЧС республиканского уровня после пожара на ТЭЦ-1 мощностью 136 МВт в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Пожар электропроводки в результате короткого замыкания произошел около 3.30 по местному времени и был ликвидирован около 6 утра. Но в результате, как следует из оперативной сводки энергокомпании ТГК-14, владеющей станцией, температура горячей воды была снижена для 791 домов (из 2500 в городе Улан-Удэ), 71 школы, 37 дошкольных учреждений и 29 лечебных учреждений.
В 10.53 по местному времени оперштаб по ликвидации аварии сообщал об отключении отопления в 550 многоквартирных домах, а также в 455 жилых зданиях частного сектора и 91 объекте социальной сферы. В зону отключения попали жители большей части Железнодорожного района города. Среднесуточная температура воздуха в городе, по данным ТГК-14, на момент происшествия составляла –25 градусов.
По данным регионального управления СКР, последствием пожара стало отключение четырех отопительных котлов ТЭЦ и турбогенератора. В работе остались три котла, включая один резервный (задействованный из-за аварии). СК возбудил дело по ч. 1 ст. 217.1 Уголовного кодекса «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов ТЭК». По версии следователей, возгорание случилось из-за нарушения требований обеспечения безопасности. Ущерб пока оценили в 1 млн руб.
Проблему с ТЭЦ-1 успели поднять и на итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина. Он обещал «поразбираться». «Прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит и чем нужно помочь», – сказал Путин журналистке из Бурятии.
Из-за ЧП вынужден был вернуться в город из рабочей поездки в Сирию глава Бурятии Сергей Цыденов. «В предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется, чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию», – сообщил Цыденов днем 23 декабря.
Это не первая серьезная авария на энергообъектах ТГК-14, владеющей генерацией в Бурятии и Забайкалье. В июне 2020 г. ТЭЦ-1 из-за повреждения автомата в электрощитовой перекачивающего насоса произошло задымление на очистных сооружениях химического цеха станции. Но тогда инцидент не повлиял на подачу горячего водоснабжения. А в декабре 2019 г. в Чите детский сад и 20 домов остались без отопления из-за прорыва теплотрассы, которую обслуживает ТГК-14. Замену 4 метров изношенной теплотрассы компания завершила в тот же день.
ТГК-14 принадлежат семь угольных ТЭЦ суммарной мощностью почти 650 МВт, тепловой – 3120,8 Гкал ч. В первом полугодии 2021 г. выручка компании по МСФО составила 6,74 млрд руб., чистая прибыль – 422,5 млн руб.
ТГК-14 – самый маленький генерирующий актив, выделенный из РАО «ЕЭС России» в процессе реформы. В 2008 г. в капитал энергокомпании вошла РЖД через «дочку» «Энергопромсбыт», выкупив 49,2% акций госпакета и допэмиссию за 6,22 млрд руб. На момент покупки у РЖД не было дублирующих поставщиков электроэнергии для Восточного полигона (БАМа и Транссиба), но после реализации ряда энергетических инвестпрограмм актив стал непрофильным, пояснял в 2016 г. тогдашний замгендиректора монополии Андрей Старков. Он добавлял, что есть и другая проблема: соответствие закону об электроэнергетике, запрещающему совмещение генерации и передачи энергии (РЖД также владеет электросетевыми активами, необходимыми ей для энергоснабжения магистралей и пристанционных поселков. – «Ведомости» ).
Последние несколько лет РЖД безуспешно пытается избавиться от ТГК-14. Компания владеет через подконтрольный ей «Энергопромсбыт» 39,8% акций ТГК-14, следует из материалов «СПАРК-Интерфакса». Управляющие компании основанного РЖД НПФ «Благосостояние» (сейчас у монополии блокпакет) владеют еще 47,5%, писала в сентября 2021 г. газета «Коммерсантъ». В марте 2021 г. замгендиректора монополии Александр Плутник подтверждал журналистам, что консолидированный пакет РЖД и «Благосостояния» составляет около 90%. «В этот раз РЖД и НПФ намерены реализовать консолидированный пакет акций», – говорил он. В качестве ориентира по выходу из актива он называл конец 2021 г.
В 2019-2020 гг. продажей акций ТГК-14 занимался Российский аукционный дом (РАД), но безуспешно. Последний аукцион был объявлен на 28 декабря 2020 г. с начальной ценой 1,6 млрд руб. и минимальной 731,6 млн руб., уточнила «Ведомостям» представитель РАДа. «Торги не состоялись, в настоящее время у РАДа нет поручения заниматься продажей этого объекта», – добавила она.
В сентябре 2021 г. ТГК-14 снова пытались продать, и активом, по данным «Коммерсанта», интересовался СУЭК Андрея Мельниченко. Но продажа не состоялась, заявок на актив нет, утверждает источник «Ведомостей», знакомый с ходом сбора заявок. Другой собеседник в одной из энергокомпаний говорит, что СУЭК интересовался активом, но отказался от сделки (причины он не пояснил).
Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов в декабре на брифинге заявил журналистам, что монополия «продолжает структурировать сделку» по продаже своей доли в ТГК-14. «По ТГК-14, там несколько акционеров. Сложностей никаких нет, это просто вопрос времени», – сказал он.
Представители НПФ «Благосостояние» и РЖД отказались от комментариев.
В подготовке статьи принимал участие Василий Милькин