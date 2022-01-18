«Яндекс» заработает на коронавирусных тестах

«Яндекс» запустил в январе агрегатор лабораторных услуг: соответствующая вкладка с предложением о сдаче анализов на дому появилась в сервисе «Яндекс.Услуги», обнаружили «Ведомости». Информацию о новом направлении подтвердил руководитель «Яндекс.Услуг» Максим Борисов. По его словам, первыми партнерами сервиса стали цифровая лаборатория Lifetime+, сотрудничающая с сетями «Литех», «Диалаб» и «Эксплана», а также сеть лабораторий LabQuest. Воспользоваться услугой сдачи анализа на дому пока могут только жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, но уже вскоре проект может начать работу в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах-миллионниках, заявил Борисов.