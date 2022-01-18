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«Яндекс» заработает на коронавирусных тестах

Компания запускает агрегатор услуг лабораторной диагностики
Анна Киселева Максим Иванов
Кровь, мочу и другие биоматериалы берет медсестра – сотрудник Lifetime+, далее они доставляются в партнерские лаборатории / Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» запустил в январе агрегатор лабораторных услуг: соответствующая вкладка с предложением о сдаче анализов на дому появилась в сервисе «Яндекс.Услуги», обнаружили «Ведомости». Информацию о новом направлении подтвердил руководитель «Яндекс.Услуг» Максим Борисов. По его словам, первыми партнерами сервиса стали цифровая лаборатория Lifetime+, сотрудничающая с сетями «Литех», «Диалаб» и «Эксплана», а также сеть лабораторий LabQuest. Воспользоваться услугой сдачи анализа на дому пока могут только жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, но уже вскоре проект может начать работу в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах-миллионниках, заявил Борисов.

Агрегатор сделал акцент на выполнении ПЦР-тестов на коронавирус, тестов на антитела к нему, исследований до и после вакцинации, а также тестов после перенесенной инфекции, указано на сайте «Яндекс.Услуг». Вместе с лабораторией LabQuest «Яндекс» изучает возможность запуска тестирования на новый штамм коронавируса – омикрон, сказал Борисов. Кроме этого, среди доступных исследований есть тесты на гормоны, витамины и общие клинические анализы, указано на сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных