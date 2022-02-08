Структуры Дмитрия Мазепина начали выкуп «Тольяттиазота»

Как Мазепин и Махлай боролись за ТоАЗ

«Уралхим» Дмитрия Мазепина добивался контроля над ТоАЗом более 13 лет. Миноритарным акционером тольяттинской компании «Уралхим» стал еще в 2008 г., когда выкупил долю в 7,5% у «Реновы» Виктора Вексельберга. После этого между ТоАЗом и «Уралхимом» начался конфликт. Основная претензия миноритария заключалась в трейдерской схеме реализации продукции ТоАЗа. «Уралхим» считал, что завод продавал по заниженной цене свою продукцию аффилированным трейдерам, которые затем перепродавали ее по рыночным ценам. По заявлению «Уралхима» в 2012 г. было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными владельцев и менеджеров ТоАЗа и их партнеров – Владимира и Сергея Махлая, Евгения Королева, Эндрю Генри Циви, Беата Рупрехта-Ведемайера – по делу о создании преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере (все они находятся за границей). По версии следствия, менеджеры похитили продукции на сумму 87 млрд руб., используя в схеме сбыта аффилированные организации. Владимир Махлай был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы, Сергей Махлай и Королев получили 9 и 8,5 года соответственно, Рупрехт-Ведемайер и Циви приговорены к 9 и 8,5 года.