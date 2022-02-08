Структуры Дмитрия Мазепина начали выкуп «Тольяттиазота»Близкая к «Уралхиму» компания приобрела 39% ТоАЗа
Компания «Химактивинвест», аффилированная с «Уралхимом» Дмитрия Мазепина, стала победителем аукциона на покупку 38,74% акций компании «Тольяттиазот» (ТоАЗ), следует из материалов торгов от 8 февраля. «Химактивинвест» заплатит за актив 31,55 млрд руб. при стартовой цене 31,17 млрд руб. На аукцион также заявилась компания «Актум», аффилированная с «Уралхимом».
На торги были выставлены акции ТоАЗа, принадлежащие Instantania Holdings и Kamara Ltd., бенефициаром которых является бывший председатель совета директоров, основатель «Тольяттиазота» Сергей Махлай. В августе 2021 г. Арбитражный суд Самарской области признал Махлая банкротом и ввел в отношении его процедуру реализации имущества.
Торги по продаже еще 32% акций «Тольяттиазота», принадлежащих компаниям Махлая Trafalgar Trafhold Limited и Bairiki Inc., должны состояться 17 февраля 2022 г., стартовая цена – 25,67 млрд руб.
26 ноября 2021 г. ФАС сообщила об удовлетворении ходатайства «Химактивинвеста» о приобретении 83,7% голосующих акций ТоАЗа. В совокупности с имеющимися акциями «Тольяттиазота» «Химактивинвест» может консолидировать 93,7% компании. Также ФАС удовлетворила ходатайство «Актума» о покупке 93,7% ТоАЗа. Таким образом, консолидация акций ТоАЗа может быть осуществлена на любую из этих компаний.
В конце ноября 2021 г. на внеочередном собрании акционеров ТоАЗа все пять мест в новом совете директоров компании получили представители «Уралхима», хотя доля компании и ее структур в акционерном капитале на тот момент составляла лишь 9,97% («Ведомости» писали об этом 29 ноября). Собрание состоялось по требованию «Уралхима». Акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (АО «Корпорация «Тольяттиазот») и членов совета директоров предприятия. Новым гендиректором ТоАЗа избран Анатолий Шаблинский, который ранее возглавлял Кирово-Чепецкий химический комбинат «Уралхима».
Накануне собрания акционеров правоохранительными органами был задержан исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании ТоАЗа Андрей Бобков, который направил в правоохранительные органы жалобы на силовой захват предприятия. Основной владелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай говорил Forbes в ноябре 2021 г., что по факту эти действия проводятся в интересах «Уралхима», называя их «силовым рейдерским захватом конкурента». Это опровергал замгендиректора «Уралхима» Ринат Гизатулин. Он подчеркивал, что Бобков задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и с проведением собрания акционеров оно не связано.
ТоАЗ – один из крупнейших в России производителей азотных удобрений (аммиака и карбамида), также производит карбамидоформальдегидный концентрат. Мощности компании по производству аммиака – около 3 млн т в год. Доля экспорта составляет примерно 85% от объема выпускаемой продукции, сообщается на сайте предприятия. В 2021 г. ТоАЗ произвел рекордный объем аммиака – 3,05 млн т, выпуск карбамида составил 913 000 т. Основной объем аммиака поставляется за рубеж по трубопроводу Тольятти – Одесса.
По данным исследовательской группы «Азотэкон», в 2020 г. на компанию пришлось 15,6% производства аммиака в России и 9,9% карбамида. Выручка ТоАЗа по РСБУ за январь – сентябрь 2021 г. выросла вдвое до 76,6 млрд руб., чистая прибыль составила 28,7 млрд руб. против убытка в 528,7 млн руб. за аналогичный период годом ранее.
«Уралхим» располагает мощностями по производству более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры, 1,2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. В 2020 г. компания произвела 24,2% российской аммиачной селитры, 15,8% азотных удобрений, 15% аммиака, 13,4% карбамида. «Уралхим» также контролирует компанию «Уралкалий», которая производит калийные удобрения.
Как Мазепин и Махлай боролись за ТоАЗ
«Уралхим» Дмитрия Мазепина добивался контроля над ТоАЗом более 13 лет. Миноритарным акционером тольяттинской компании «Уралхим» стал еще в 2008 г., когда выкупил долю в 7,5% у «Реновы» Виктора Вексельберга. После этого между ТоАЗом и «Уралхимом» начался конфликт. Основная претензия миноритария заключалась в трейдерской схеме реализации продукции ТоАЗа. «Уралхим» считал, что завод продавал по заниженной цене свою продукцию аффилированным трейдерам, которые затем перепродавали ее по рыночным ценам. По заявлению «Уралхима» в 2012 г. было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В июле 2019 г. Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными владельцев и менеджеров ТоАЗа и их партнеров – Владимира и Сергея Махлая, Евгения Королева, Эндрю Генри Циви, Беата Рупрехта-Ведемайера – по делу о создании преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере (все они находятся за границей). По версии следствия, менеджеры похитили продукции на сумму 87 млрд руб., используя в схеме сбыта аффилированные организации. Владимир Махлай был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы, Сергей Махлай и Королев получили 9 и 8,5 года соответственно, Рупрехт-Ведемайер и Циви приговорены к 9 и 8,5 года.
Получение контроля над ТоАЗом позволит«Уралхиму» увеличить долю в производстве аммиака более чем до 32% и существенно улучшить свои финансовые показатели, говорил в конце ноября 2021 г. «Ведомостям» гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров. С ним соглашался управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Эксперт добавлял, что чистый долг ТоАЗа на конец первого полугодия 2021 г. отрицательный – около 3,5 млрд руб., что свидетельствует об устойчивом финансовом положении предприятия. Гришунин также обращал внимание, что приобретение ТоАЗа позволит «Уралхиму» не только занять большую долю рынка, но и получить доступ к уникальному аммиакопроводу до одесского порта.
Других претендентов на актив не нашлось, по словам аналитика «ВТБ капитала» Елены Сахновой, именно из–за последствий затяжного корпоративного конфликта, который основатель ТоАЗа Махлай проиграл. «Мазепин долгие годы боролся за этот актив, и начинать очередной виток борьбы за предприятие на этой стадии третьему лицу было бы неразумно», – говорит она.
По оценке Сахновой, в 2022 г. EBITDA ТоАЗа может составить не менее $1 млрд, если только не произойдет резкого обвала цен на удобрения. В случае покупки структурами Мазепина еще 32% предприятия и консолидации актива с «Уралхимом» общая EBITDA группы «Уралхим» может увеличиться на 20% и составить более $5 млрд, а отношение «чистый долг к EBITDA» упадет ниже 3, подсчитала она.