Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2021 года может вырасти в 6 раз

Ранее BP, которой принадлежит 19,75% «Роснефти», оценивала прибыль российской компании в IV квартале 2021 г. в 183 млрд руб. Но показатели, применяемые британской компанией, не всегда совпадают с данными самой «Роснефти». В частности, по итогам III квартала 2021 г. BP оценивала чистую прибыль компании в 291 млрд руб., но она составила 314 млрд руб. При этом в IV квартале минувшего года BP от участия в акционерном капитале «Роснефти» получила $555 млн прибыли до вычета процентов и налогов.