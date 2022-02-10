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Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2021 года может вырасти в 6 раз

Ведомости

По итогам 2021 г. чистая прибыль «Роснефти» может вырасти в 6 раз до почти 900 млрд руб., что позволяет акционерам рассчитывать на выплату рекордных дивидендов, сообщают агентства «Интерфакс» и Bloomberg со ссылкой на консенсус-прогнозы аналитиков. Напомним, за 1 полугодие 2021 г. компания выплатила рекордно высокие промежуточные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию, направив на эти цели 191,04 млрд руб.

Отчетность по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2021 г. «Роснефть» опубликует 11 февраля.

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Среднерыночный консенсус-прогноз экспертов по выручке «Роснефти» за IV квартал минувшего года составил  2,5 трлн руб., что в 1,7 раз больше, чем в последнем квартале 2020 г. Показатель EBITDA в последнем квартале 2021 г. вырос на 82% к концу 2020 г. и составил 64 млрд руб. По сравнению с III кварталом  EBITDA , по прогнозу аналитиков, выросла на 3,9%.

По данным опроса «Интерфакса», в IV квартале компания получила чистую прибыль по МСФО в размере 201 млрд руб., что на 38% меньше показателя за аналогичный период 2020 г. По сравнению с III кварталом чистая прибыль сократилась на 36%. Но, несмотря на снижение добычи нефти из-за продажи низкоэффективных активов, компания в IV квартале отметила рост доходности из-за увеличения цен на сырье. 

При этом эксперты отмечают, что сокращение прибыли в последнем квартале 2021 г. могло произойти из-за списания средств за приобретение в ноябре у компании Shell доли немецкого нефтеперерабатывающего завода РСК в городе Шведт. «Мы предполагаем, что сделка, скорее всего, была заключена по очень выгодной для "Роснефти" цене, которая потребует переоценки балансовой стоимости существующей доли в 54% в этом заводе, приобретенной в 2011 г.», – приводит «Интерфакс» отчет BCS. 

Ранее BP, которой принадлежит 19,75% «Роснефти», оценивала прибыль российской компании в IV квартале 2021 г. в 183 млрд руб. Но показатели, применяемые британской компанией, не всегда совпадают с данными самой «Роснефти». В частности, по итогам III квартала 2021 г. BP оценивала чистую прибыль компании в 291 млрд руб., но она составила  314 млрд руб. При этом в IV квартале минувшего года BP от участия в акционерном капитале «Роснефти» получила $555 млн прибыли до вычета процентов и налогов. 

По данным «Московской биржи», на 22.00 мск 10 февраля акция «Роснефти» стоила 573,40 руб. 26 октября в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже капитализация «Роснефти» превысила $100 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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