Спрос на деловые поездки за рубеж резко вырос после начала спецоперации на Украине

Так, продажи авиабилетов в другие страны с 24 февраля по 15 марта выросли на 64% по сравнению с началом февраля и в 7,5 раза относительно аналогичного периода 2021 г., приводит такие данные представитель компании «Аэроклуб», не раскрывая абсолютных цифр. Порядка 65% билетов, по его словам, приобретались в одну сторону. Он уточняет, что в первые дни после начала спецоперации никакого ажиотажа не было, подъем спроса произошел после объявления зарубежными странами о закрытии неба для российских самолетов. Своего пика ситуация достигла к 5 марта (в этот день Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям приостановить зарубежные рейсы), превысив средний прошлогодний показатель в 2,5 раза. Представитель «Випсервиса» говорит, что у компании изменилась структура спроса на авиабилеты в краткосрочной перспективе. У клиентов стали более востребованы именно международные рейсы – их доля выросла почти в 6 раз (с 8,2 до 46%) по сравнению с прошлым годом.