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Спрос на деловые поездки за рубеж резко вырос после начала спецоперации на Украине

Часть компаний переводят бизнес или сотрудников в другие страны
Маргарита Соболь
Деловая активность по России просела сразу на 18% / Андрей Гордеев / Ведомости

С момента начала спецоперации на Украине Союз агентств делового туризма (САД, включает в себя два десятка крупнейших игроков этого рынка, среди которых «Випсервис», «Аэроклуб», «Академсервис») фиксирует всплеск спроса на зарубежные поездки по открытым направлениям, рассказали «Ведомостям» члены этого объединения.

Так, продажи авиабилетов в другие страны с 24 февраля по 15 марта выросли на 64% по сравнению с началом февраля и в 7,5 раза относительно аналогичного периода 2021 г., приводит такие данные представитель компании «Аэроклуб», не раскрывая абсолютных цифр. Порядка 65% билетов, по его словам, приобретались в одну сторону. Он уточняет, что в первые дни после начала спецоперации никакого ажиотажа не было, подъем спроса произошел после объявления зарубежными странами о закрытии неба для российских самолетов. Своего пика ситуация достигла к 5 марта (в этот день Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям приостановить зарубежные рейсы), превысив средний прошлогодний показатель в 2,5 раза. Представитель «Випсервиса» говорит, что у компании изменилась структура спроса на авиабилеты в краткосрочной перспективе. У клиентов стали более востребованы именно международные рейсы – их доля выросла почти в 6 раз (с 8,2 до 46%) по сравнению с прошлым годом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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