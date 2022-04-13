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Производители сидра могут получить поддержку от государства

Напитку хотят придать статус сельхозпродукта
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
Производство сидра еще более перспективное направление, чем виноделие, так как с коммерческой выгодой яблоки можно выращивать не только в южных регионах / Максим Стулов / Ведомости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минсельхозу и Минфину рассмотреть возможность предоставления сидру статуса сельхозпродукции (по аналогии с отечественном вином) в качестве одной из мер государственной поддержки экономики. Это следует из протокола совещания, с которым ознакомились «Ведомости». Представитель Минфина рассмотрение такой инициативы подтвердил, но детали не уточнил. Запросы в правительство, Минсельхоз и Минэкономразвития остались без ответа.

Придание сидру статуса сельхозпродукции потребует внесения изменений в бюджетное и налоговое законодательство, для того чтобы производители напитка получили доступ к мерам государственной поддержки и льготам, положенным аграриям и, в частности, виноделам, которые производят вино из выращенного в России винограда, говорится в документе.

Сама инициатива касается только сидра, сделанного в нашей стране из свежих яблок и груш (тогда напиток называется пуаре), уточняет член президиума правления общественной организации «Опора России» Алексей Небольсин. По его словам, сидр в отличие от вина можно производить и из концентрата – так на сегодняшний день изготавливается около 90% этого напитка в России, причем само сырье преимущественно импортное – польского или китайского происхождения. В то время как именно производства с собственными садами создают наибольшую добавленную стоимость и рабочие места, отмечает Небольсин. Он добавляет, что национальные стандарты под традиционный сидр уже разработаны в соответствии с мировой практикой. По его данным, в 2021 г. в России было произведено свыше 60 млн л сидра и пуаре, из которых лишь около 3,5 млн л относятся к традиционным. По данным NielsenIQ, в прошлом году продажи этого напитка в денежном выражении увеличились на 1,6%, в натуральном – снизились на 2,6%. Абсолютные цифры она не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных