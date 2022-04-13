Производители сидра могут получить поддержку от государства

Сама инициатива касается только сидра, сделанного в нашей стране из свежих яблок и груш (тогда напиток называется пуаре), уточняет член президиума правления общественной организации «Опора России» Алексей Небольсин. По его словам, сидр в отличие от вина можно производить и из концентрата – так на сегодняшний день изготавливается около 90% этого напитка в России, причем само сырье преимущественно импортное – польского или китайского происхождения. В то время как именно производства с собственными садами создают наибольшую добавленную стоимость и рабочие места, отмечает Небольсин. Он добавляет, что национальные стандарты под традиционный сидр уже разработаны в соответствии с мировой практикой. По его данным, в 2021 г. в России было произведено свыше 60 млн л сидра и пуаре, из которых лишь около 3,5 млн л относятся к традиционным. По данным NielsenIQ, в прошлом году продажи этого напитка в денежном выражении увеличились на 1,6%, в натуральном – снизились на 2,6%. Абсолютные цифры она не раскрывает.