После отказа Казахстана от поставок в Россию ММК перешел на руду «Металлоинвеста»

Проблемы с поставками ЖРС у ММК возникли после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине и масштабных санкций против РФ. Cоколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО, Казахстан), входящее в Eurasian Resources Group (ERG), практически сразу после начала СВО прекратила поставки ЖРС для ММК. «По предварительным данным, приостановлен экспорт сырья ССГПО в адрес ММК. Отдельные мировые компании из различных отраслей намерены приостановить производство в России и поставки своей продукции в Россию», – сообщил «Интерфакс-Казахстан» 14 апреля со ссылкой на республиканское министерство финансов.