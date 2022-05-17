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После отказа Казахстана от поставок в Россию ММК перешел на руду «Металлоинвеста»

Из-за трудностей с экспортом производители руды будут искать потребителей на внутреннем рынке
Для Ведомостей
В настоящее время «Металлоинвест» продолжает обеспечивать потребности ММК в высококачественном железорудном сырье / Металлоинвест

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова существенно нарастит закупки железорудного сырья (ЖРС) у «Металлоинвеста» холдинга USM Алишера Усманова и партнеров. Об этом рассказали «Ведомостям» источники, близкие к обеим компаниям.

Проблемы с поставками ЖРС у ММК возникли после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине и масштабных санкций против РФ. Cоколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО, Казахстан), входящее в Eurasian Resources Group (ERG), практически сразу после начала СВО прекратила поставки ЖРС для ММК. «По предварительным данным, приостановлен экспорт сырья ССГПО в адрес ММК. Отдельные мировые компании из различных отраслей намерены приостановить производство в России и поставки своей продукции в Россию», – сообщил «Интерфакс-Казахстан» 14 апреля со ссылкой на республиканское министерство финансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных