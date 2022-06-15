Цены на газ растут из-за снижения прокачки по «Северному потоку»

Поставки газа в ЕС по газопроводу «Северный поток» (мощность – 55 млрд куб. м в год) могут быть снижены на 40% до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки), сообщил 14 июня «Газпром». В газовой монополии уточнили, что это произошло «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности)».