Цены на газ растут из-за снижения прокачки по «Северному потоку»Волатильность на рынке может помешать ЕС наполнить ПХГ к ноябрю на 80%
Поставки газа в ЕС по газопроводу «Северный поток» (мощность – 55 млрд куб. м в год) могут быть снижены на 40% до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки), сообщил 14 июня «Газпром». В газовой монополии уточнили, что это произошло «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности)».
Из-за этих причин на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три ГПА, уточнил «Газпром».
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