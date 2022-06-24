Как отразятся на российских экспортерах удобрений пошлины США

Как отразятся на российских экспортерах удобрений пошлины СШАПотери для большинства из них будут незначительными, учитывая текущий уровень цен, говорят эксперты
Высокие мировые цены на удобрения позволят российским производителям продолжить поставки в США, несмотря на введение заградительных пошлин. Так считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Как сообщали «Ведомости» вечером 23 июня, министерство торговли США установило финальные ставки компенсационных и антидемпинговых импортных пошлин на жидкие азотные удобрения (карбамидо–аммиачную смесь, КАС) из России. Минторг США считает, что деятельность российских производителей КАС фактически субсидируется государством, что позволяет им демпинговать.
Ставка компенсационной пошлины для «Акрона» составит 9,66%, для «Еврохима» – 6,27%, для других российских поставщиков – 8,47%, следует из документов ведомства. Ставка антидемпинговой пошлины установлена на уровне 8,16% для «Акрона», 23,98% для компании «Невинномысский азот» (входит в «Еврохим»), 122,93% для «Куйбышевазота» и «СДС Азота» и 14,91% – для других компаний из России. Итоговое решение в рамках антидемпингового расследования должна в течение 45 дней принять Комиссия по международной торговле США (ITC). Если она установит, что импорт КАС из России наносит ущерб местным производителям удобрений, пошлины будут введены на срок до 5 лет.
США начали антидемпинговое расследование в отношении импорта карбамидо–аммиачной смеси из России летом 2021 г. после жалобы американской CF Industries Nitrogen и ее дочерних компаний («Ведомости» писали об этом 17 августа 2021 г.). В декабре прошлого года для российских компаний были введены предварительные компенсационные пошлины на импорт КАС. При этом российские удобрения не попали в список товаров из РФ, которые запрещается ввозить в США в рамках санкций, принятых в марте 2022 г. после начала военной операции на Украине.
Основными российскими экспортерами КАС в США, по словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, являются «Акрон» и «Еврохим». В прошлом году российские компании поставили на американский рынок порядка 1,2 млн т. В отчетности «Акрона» сообщается, что США – крупнейший рынок сбыта КАС для компании, поставки в Соединенные Штаты в 2020 г. составили порядка 700 000 т (61% от общего объема продаж данного продукта). Компания также осуществляет перепродажу товаров сторонних производителей на этом рынке. Жидкие азотные удобрения в России также производят «Куйбышевазот» и кемеровский «Азот» (входит в «СДС азот»).
В 2021 г. доля США в российском экспорте КАС достигала 50%, а доля России в общем объеме импорта таких удобрений в США – 40%, говорит независимый эксперт по транспорту и промышленности Елена Сахнова. Решения американских регуляторов, по ее мнению, в данном случае не являются попыткой «выдавить» российских производителей с американского рынка. «Думаю, что расследование действительно подтвердило факт низких цен на российскую продукцию», – добавляет она. На фоне кратного роста цен на газ и электроэнергию в США производители удобрений в России, по мнению аналитика «Финама» Алексея Калачева, оказываются «в исключительно выгодном положении», поскольку обеспечены газом по регулируемым внутренним ценам.
Влияние антидемпинговых пошлин на бизнес экспортеров удобрений, по словам Калачева, будет различным для разных компаний. По его мнению, для «Куйбышевазота» антидемпинговая пошлина может стать заградительной, для «Еврохима» – приемлемой, а для «Акрона» – щадящей. Сахнова согласна, что ставки пошлин, установленные для «Куйбышевазота» и «СДС азота», практически исключают для этих компаний возможность экспорта жидких азотных удобрений в США.
С этим согласен и управляющий директор рейтинговой группы НРА Сергей Гришунин. Он добавляет, что другие компании, обложенные пошлинами, на фоне текущих высоких мировых цен на удобрения все равно смогут продолжить поставки в США. Ожидать переориентации на другие рынки не стоит, считает он. По оценке НРА, себестоимость производства аммиачных удобрений в России в среднем составляет $150–200/т. Цена на КАС на американском рынке сейчас находится на уровне $587/т, говорит Сахнова. С начала 2022 г. она немного (на 4%) снизилась, но с начала 2021 г. выросла в 4 раза и сейчас находится на высоком уровне. По оценке Хазанова, до конца июля 2022 г. возможно продолжение падения цен, но затем они вновь вернутся на текущий уровень из-за предстоящего сева озимых.
Представитель «Куйбышевазота» сказал «Ведомостям», что компания и так «не поставляет КАС в Соединенные Штаты». Другие производители не ответили на запросы. Также поступили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).