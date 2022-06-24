Как отразятся на российских экспортерах удобрений пошлины США

С этим согласен и управляющий директор рейтинговой группы НРА Сергей Гришунин. Он добавляет, что другие компании, обложенные пошлинами, на фоне текущих высоких мировых цен на удобрения все равно смогут продолжить поставки в США. Ожидать переориентации на другие рынки не стоит, считает он. По оценке НРА, себестоимость производства аммиачных удобрений в России в среднем составляет $150–200/т. Цена на КАС на американском рынке сейчас находится на уровне $587/т, говорит Сахнова. С начала 2022 г. она немного (на 4%) снизилась, но с начала 2021 г. выросла в 4 раза и сейчас находится на высоком уровне. По оценке Хазанова, до конца июля 2022 г. возможно продолжение падения цен, но затем они вновь вернутся на текущий уровень из-за предстоящего сева озимых.