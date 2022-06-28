Продажи товаров для взрослых на крупнейших маркетплейсах выросли почти в 3 раза

Продажи товаров для взрослых на крупнейших маркетплейсах выросли почти в 3 разаРоссияне снимают стресс за счет покупок БДСМ-товаров
Продажи товаров для взрослых на площадках четырех крупных российских маркетплейсов – Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress – с начала года почти утроились по сравнению с январем – июнем 2021 г., составив около 5 млн шт. Оборот такой продукции за этот же период вырос практически в 2 раза до 3,5 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставил сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ритейлеров.
Интерес россиян к товарам для взрослых подтверждают и сами маркетплейсы. Только в июне продажи такой продукции на Wildberries в штуках выросли на 81% к аналогичному периоду 2021 г., сказал представитель компании. На Ozon штучные продажи категории товаров 18+ в этом же месяце увеличились на 67%, добавляет представитель этого интернет-ритейлера. Другие данные компании не предоставили. Запросы в AliExpress и KazanExpress остались без оперативного ответа. Продажи товаров 18+ на четырех маркетплейсах в июне удвоились, составив 845 466 шт., а в денежном выражении этот рынок вырос в 1,3 раза к июню 2021 г. до 535,4 млн руб., следует из данных Moneyplace.