Продажи товаров для взрослых на крупнейших маркетплейсах выросли почти в 3 раза

Интерес россиян к товарам для взрослых подтверждают и сами маркетплейсы. Только в июне продажи такой продукции на Wildberries в штуках выросли на 81% к аналогичному периоду 2021 г., сказал представитель компании. На Ozon штучные продажи категории товаров 18+ в этом же месяце увеличились на 67%, добавляет представитель этого интернет-ритейлера. Другие данные компании не предоставили. Запросы в AliExpress и KazanExpress остались без оперативного ответа. Продажи товаров 18+ на четырех маркетплейсах в июне удвоились, составив 845 466 шт., а в денежном выражении этот рынок вырос в 1,3 раза к июню 2021 г. до 535,4 млн руб., следует из данных Moneyplace.