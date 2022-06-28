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Продажи товаров для взрослых на крупнейших маркетплейсах выросли почти в 3 раза

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Анна Киселева Маргарита Соболь
Unsplash

Продажи товаров для взрослых на площадках четырех крупных российских маркетплейсов – Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress – с начала года почти утроились по сравнению с январем – июнем 2021 г., составив около 5 млн шт. Оборот такой продукции за этот же период вырос практически в 2 раза до 3,5 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставил сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ритейлеров.

Интерес россиян к товарам для взрослых подтверждают и сами маркетплейсы. Только в июне продажи такой продукции на Wildberries в штуках выросли на 81% к аналогичному периоду 2021 г., сказал представитель компании. На Ozon штучные продажи категории товаров 18+ в этом же месяце увеличились на 67%, добавляет представитель этого интернет-ритейлера. Другие данные компании не предоставили. Запросы в AliExpress и KazanExpress остались без оперативного ответа. Продажи товаров 18+ на четырех маркетплейсах в июне удвоились, составив 845 466 шт., а в денежном выражении этот рынок вырос в 1,3 раза к июню 2021 г. до 535,4 млн руб., следует из данных Moneyplace.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных