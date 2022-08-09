США отправили в Европу первый танкер с высокосернистой нефтью

США отправили в Европу первый танкер с высокосернистой нефтьюДля замены российской Urals европейцам потребуется около 250 таких рейсов в год
Танкер Capricorn Sun с американской сернистой нефтью впервые прибыл в немецкий порт Росток на прошлой неделе, сообщило в ночь на 9 августа агентство Reuters. Судно было зафрахтовано англо-голландской энергокомпанией Shell. Агентство уточняет со ссылкой на данные Refinitiv, что на Capricorn Sun из штата Луизиана в Германию было доставлено около 570 000 баррелей нефти.
В начале июня Евросоюз (ЕС) утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в частности, предусматривающий запрет импорта российской нефти и нефтепродуктов. Эмбарго на ввоз сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на импорт нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. Для Венгрии, Словакии и Чехии как для стран, не имеющих выхода к морю, было сделано исключение – они могут закупать российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба» и после декабря 2022 г. При этом, как стало известно 9 августа, южная ветка «Дружбы», идущая через Украину в Центральную Европу, остановлена, поскольку из-за санкций «Транснефть» не смогла провести транзитный платеж.
Еще до введения официальных запретов со стороны ЕС после начала СВО на Украине трейдеры стали сокращать торговлю российской нефтью. Но уже в апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Shell начала торговать так называемой «латвийской смесью», в которой нефть из РФ смешивалась с другими сортами таким образом, что доля отечественной Urals в конечном продукте составляла меньше 50%. Такую смесь Shell не считала российской.
После перебоев с поставками нефти из России европейские НПЗ, привыкшие работать с российской сернистой нефтью (в Urals поволжская нефть с высоким содержанием серы смешивается с более легкой сибирской), начали испытывать трудности с поиском подходящего сырья. В марте ценовое агентство Argus сообщало о попытках найти аналоги среди марок нефти с Ближнего Востока, в частности в Ираке.
В начале июля Еврокомиссия (ЕК) сообщала о необходимости запретить поставки российской нефти на европейский рынок даже в составе смесей, а в начале августа ЕС рекомендовал импортерам нефти указывать в договорах купли-продажи, что в проданной партии не содержится нефть из России («Ведомости» писали об этом 3 августа).
По данным ФТС, в 2021 г. из России в ЕС было экспортировано около 108,1 млн т нефти (787,3 млн барр.) на $50,9 млрд. Из них в ФРГ пошло 19,2 млн т (139,8 млн барр.). По данным BP и расчетам «Ведомостей», в 2021 г. общее потребление нефти в ЕС составляло около 534,4 млн т. Из них около 102 млн т (2,04 млн барр./сутки) приходилось на Германию.
По статистике управления энергетической информации минэнерго США, в середине июля 2022 г. добыча в США составляла около 12 млн барр./сутки, потребление – около 20 млн барр./сутки.
«США остаются нетто-импортером нефти, и даже благоприятная для них ситуация, связанная с антироссийскими санкциями, не сможет этого изменить», – говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По оценке эксперта, для замены российской нефти только на рынке Германии потребуется около 245 танкеров с американской нефтью примерно такого же объема, как Capricorn Sun. Но для этого, по словам Фролова, нет ни свободных танкеров, ни объемов нефти на рынке США. «Даже если отдельная американская компания воспользуется благоприятным моментом и отправит свою нефть в ЕС, это не изменит баланс спроса и предложения на нефтяном рынке Штатов. И недостающие объемы придется искать где-то еще», – подчеркнул аналитик.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин напоминает, что после введения санкций против Венесуэлы и Ирана США сами увеличили закупку российской нефти и мазута именно с целью загрузки собственных НПЗ, также настроенных на тяжелую сернистую нефть (венесуэльское сырье также содержит много серы. – «Ведомости»). «В такой ситуации переориентация экспорта США на европейский рынок приведет к серьезному дефициту нефти на внутреннем рынке», – полагает эксперт.
«Даже если США и смогут найти физические объемы, чтобы заменить российскую нефть на европейском рынке, то возникает вопрос сопоставимости ее качества [с российской]», – добавляет директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Она напомнила, что на приемных нефтяных терминалах широко применяется практика смешивания разных сортов нефти, чтоб получить продукт с необходимыми для переработчиков свойствами.