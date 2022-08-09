США отправили в Европу первый танкер с высокосернистой нефтью

«США остаются нетто-импортером нефти, и даже благоприятная для них ситуация, связанная с антироссийскими санкциями, не сможет этого изменить», – говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По оценке эксперта, для замены российской нефти только на рынке Германии потребуется около 245 танкеров с американской нефтью примерно такого же объема, как Capricorn Sun. Но для этого, по словам Фролова, нет ни свободных танкеров, ни объемов нефти на рынке США. «Даже если отдельная американская компания воспользуется благоприятным моментом и отправит свою нефть в ЕС, это не изменит баланс спроса и предложения на нефтяном рынке Штатов. И недостающие объемы придется искать где-то еще», – подчеркнул аналитик.