ФАС хочет сформировать национальные индексы цен на нефть и нефтегазохимию

ФАС хочет сформировать национальные индексы цен на нефть и нефтегазохимиюНо это произойдет не раньше конца 2023 года
ФАС хочет сформировать ликвидные национальные индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии за счет развития биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), разработчиком которой является служба.
В документе отмечается, что для развития «репрезентативных национальных индексов» необходимо расширить перечень предоставляемой на биржу СПбМТСБ информации о внебиржевых договорах по поставкам нефти и тем самым аккумулировать больше данных по таким договорам.
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