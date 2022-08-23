ФАС хочет сформировать национальные индексы цен на нефть и нефтегазохимию

ФАС хочет сформировать ликвидные национальные индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии за счет развития биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), разработчиком которой является служба.