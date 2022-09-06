Бывший гендиректор O1 Properties с партнером займутся развитием гибких офисов в ОАЭ

В течение трех лет iSpace намерена построить или взять в управление офисы на 3500 кв. м в Дубае и Абу-Даби, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, общие инвестиции в открытие этих площадок составят $7–8 млн. Первая площадка на 953 кв. м откроется в марте 2023 г. в бизнес-центре One Central, расположенном в зоне Dubai World Trade Center. Островский через представителя сообщил, что партнерство с Multispace за счет IT-решений позволит «обеспечить принципиальное отличие гибких офисов iSpace от всех работающих в настоящее время на местном рынке проектов в этом сегменте».