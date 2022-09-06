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Бывший гендиректор O1 Properties с партнером займутся развитием гибких офисов в ОАЭ

Многие российские компании перевели сотрудников в Дубай, поэтому коворкинги там востребованы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Развитие сегмента сервисных офисов в Дубае связано в том числе и с переводом сотрудников московских компаний в ОАЭ / Rawpixel

Инвесткомпания Dorossa Investments, созданная бывшим генеральным директором O1 Properties и Metrika Investments Александром Островским, планирует создать сеть гибких офисов iSpace в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. По его словам, партнером Dorossa Investments по этому проекту выступает основатель сети Multispace Сергей Кудрявцев. Он эту информацию подтвердил. Помимо них в запуске проекта принимают участие еще и частные инвесторы, но их имена не раскрываются.

В течение трех лет iSpace намерена построить или взять в управление офисы на 3500 кв. м в Дубае и Абу-Даби, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, общие инвестиции в открытие этих площадок составят $7–8 млн. Первая площадка на 953 кв. м откроется в марте 2023 г. в бизнес-центре One Central, расположенном в зоне Dubai World Trade Center. Островский через представителя сообщил, что партнерство с Multispace за счет IT-решений позволит «обеспечить принципиальное отличие гибких офисов iSpace от всех работающих в настоящее время на местном рынке проектов в этом сегменте».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных