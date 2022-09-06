Бывший гендиректор O1 Properties с партнером займутся развитием гибких офисов в ОАЭ

Бывший гендиректор O1 Properties с партнером займутся развитием гибких офисов в ОАЭМногие российские компании перевели сотрудников в Дубай, поэтому коворкинги там востребованы
Инвесткомпания Dorossa Investments, созданная бывшим генеральным директором O1 Properties и Metrika Investments Александром Островским, планирует создать сеть гибких офисов iSpace в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. По его словам, партнером Dorossa Investments по этому проекту выступает основатель сети Multispace Сергей Кудрявцев. Он эту информацию подтвердил. Помимо них в запуске проекта принимают участие еще и частные инвесторы, но их имена не раскрываются.
В течение трех лет iSpace намерена построить или взять в управление офисы на 3500 кв. м в Дубае и Абу-Даби, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, общие инвестиции в открытие этих площадок составят $7–8 млн. Первая площадка на 953 кв. м откроется в марте 2023 г. в бизнес-центре One Central, расположенном в зоне Dubai World Trade Center. Островский через представителя сообщил, что партнерство с Multispace за счет IT-решений позволит «обеспечить принципиальное отличие гибких офисов iSpace от всех работающих в настоящее время на местном рынке проектов в этом сегменте».