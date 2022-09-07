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Программа гражданского судостроения до 2030 года подорожала в 1,6 раза

Больше половины из 477 млрд рублей пойдет на льготный лизинг судов за счет ФНБ
Ксения Потаева
Программа гражданского судостроения до 2030 года подорожала в 1,6 раза / Юрий Смитюк / ТАСС

Объем средств на программу гражданского судостроения до 2030 г. может достигнуть 477 млрд руб., заявил 6 сентября на ВЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (цитаты по «Интерфаксу»). Более 285 млрд руб. на льготный лизинг судов могут быть профинансированы из ФНБ, добавил он. «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) должна подготовить заявку после подсчета потенциального спроса и оценки возможностей верфей ориентировочно к 15 сентября, сказал Евтухов.

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что компания разработала новую программу льготного лизинга с привлечением денег ФНБ, которая позволит в ближайшие 10 лет поставить 346 речных и морских судов. По его словам, планируется и строительство 150 судов пассажирского флота. «Эти суда могут быть использованы для межрегионального единого оператора речного транспорта», – пояснил Дитрих. Реализация новой программы, по его мнению, позволит загрузить мощности серийными заказами, снизить себестоимость и увеличить локализацию судов. Конкретные параметры программы Евтухов и Дитрих не уточнили, но, по словам замминистра, возврат средств по ней запланирован после 2050 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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