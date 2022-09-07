Программа гражданского судостроения до 2030 года подорожала в 1,6 раза

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что компания разработала новую программу льготного лизинга с привлечением денег ФНБ, которая позволит в ближайшие 10 лет поставить 346 речных и морских судов. По его словам, планируется и строительство 150 судов пассажирского флота. «Эти суда могут быть использованы для межрегионального единого оператора речного транспорта», – пояснил Дитрих. Реализация новой программы, по его мнению, позволит загрузить мощности серийными заказами, снизить себестоимость и увеличить локализацию судов. Конкретные параметры программы Евтухов и Дитрих не уточнили, но, по словам замминистра, возврат средств по ней запланирован после 2050 г.