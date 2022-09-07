Программа гражданского судостроения до 2030 года подорожала в 1,6 раза

Программа гражданского судостроения до 2030 года подорожала в 1,6 разаБольше половины из 477 млрд рублей пойдет на льготный лизинг судов за счет ФНБ
Объем средств на программу гражданского судостроения до 2030 г. может достигнуть 477 млрд руб., заявил 6 сентября на ВЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (цитаты по «Интерфаксу»). Более 285 млрд руб. на льготный лизинг судов могут быть профинансированы из ФНБ, добавил он. «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) должна подготовить заявку после подсчета потенциального спроса и оценки возможностей верфей ориентировочно к 15 сентября, сказал Евтухов.
Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что компания разработала новую программу льготного лизинга с привлечением денег ФНБ, которая позволит в ближайшие 10 лет поставить 346 речных и морских судов. По его словам, планируется и строительство 150 судов пассажирского флота. «Эти суда могут быть использованы для межрегионального единого оператора речного транспорта», – пояснил Дитрих. Реализация новой программы, по его мнению, позволит загрузить мощности серийными заказами, снизить себестоимость и увеличить локализацию судов. Конкретные параметры программы Евтухов и Дитрих не уточнили, но, по словам замминистра, возврат средств по ней запланирован после 2050 г.