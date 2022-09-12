Россия нарастила поставки СУГ в Турцию почти в 6 раз

Как указывают аналитики, отгрузки газа из России в Турцию начали заметно расти в марте 2022 г. из-за переориентации экспортных потоков в условиях санкционного давления и отказа ряда европейских компаний от закупок российского продукта с отгрузкой из балтийской Усть-Луги (Ленинградская обл.). Поставки из Усть-Луги пошли в турецкие порты Средиземного (Дертиол) и Мраморного (Ярымджа, Амбарли) морей. Кроме того, СУГ из России поступал в Турцию через порты Темрюк (Азовское море) и Тамань (Черное море), но рост таких отгрузок по итогам полугодия был незначителен.