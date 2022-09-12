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Россия нарастила поставки СУГ в Турцию почти в 6 раз

Это стало возможно благодаря дисконту к цене, считают эксперты
Василий Милькин Александр Волобуев
Пропан и бутан из России вместо Европы теперь отправляются в турецкий порт Амбрали (на фото) / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency / Getty Images

Россия нарастила поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) в Турцию в январе – июне 2022 г. почти в 6 раз до 114 200 т, став третьим поставщиком в эту страну после Алжира и США. Об этом говорится в аналитическом обзоре агентства Argus.

Как указывают аналитики, отгрузки газа из России в Турцию начали заметно расти в марте 2022 г. из-за переориентации экспортных потоков в условиях санкционного давления и отказа ряда европейских компаний от закупок российского продукта с отгрузкой из балтийской Усть-Луги (Ленинградская обл.). Поставки из Усть-Луги пошли в турецкие порты Средиземного (Дертиол) и Мраморного (Ярымджа, Амбарли) морей. Кроме того, СУГ из России поступал в Турцию через порты Темрюк (Азовское море) и Тамань (Черное море), но рост таких отгрузок по итогам полугодия был незначителен.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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