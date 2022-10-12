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Российский маркетплейс по продаже цветов Flowwow планирует выйти на рынок Британии

Инвестиции в недружественные страны сейчас крайне рискованны, предупреждают эксперты
Маргарита Соболь
vk.com/flowwowru

Маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании. Об этом «Ведомостями» рассказал представитель компании. По его словам, эти средства пойдут на привлечение магазинов-партнеров, наем сотрудников и маркетинг. Как и в России, на новом рынке компания планирует сотрудничать с небольшими местными брендами категории срезанных цветов и комнатных растений, кондитерских изделий, декора, косметики, украшений и проч., говорит он. О планах маркетплейса выйти на рынок Великобритании знает и один из его партнеров.

Flowwow был основан в 2014 г. екатеринбуржцами Андреем Макеевым, Вячеславом Богданом и Артемом Гамбицким. Выручка российского юрлица ООО «Флаувау», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. составила 602,1 млн руб., чистый убыток – 6,8 млн руб., который, по данным представителя компании, был вызван перерасходом бюджета на рекламу и выросшим фондом оплаты труда в связи с расширением штата. Помимо России Flowwow работает в странах СНГ и Прибалтики. Компания объявляла о планах развития на Ближнем Востоке, в странах Северной Африки, а также в Бразилии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных