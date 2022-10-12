Российский маркетплейс по продаже цветов Flowwow планирует выйти на рынок Британии

Маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании. Об этом «Ведомостями» рассказал представитель компании. По его словам, эти средства пойдут на привлечение магазинов-партнеров, наем сотрудников и маркетинг. Как и в России, на новом рынке компания планирует сотрудничать с небольшими местными брендами категории срезанных цветов и комнатных растений, кондитерских изделий, декора, косметики, украшений и проч., говорит он. О планах маркетплейса выйти на рынок Великобритании знает и один из его партнеров.