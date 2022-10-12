Российский маркетплейс по продаже цветов Flowwow планирует выйти на рынок Британии

Российский маркетплейс по продаже цветов Flowwow планирует выйти на рынок БританииИнвестиции в недружественные страны сейчас крайне рискованны, предупреждают эксперты
Маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании. Об этом «Ведомостями» рассказал представитель компании. По его словам, эти средства пойдут на привлечение магазинов-партнеров, наем сотрудников и маркетинг. Как и в России, на новом рынке компания планирует сотрудничать с небольшими местными брендами категории срезанных цветов и комнатных растений, кондитерских изделий, декора, косметики, украшений и проч., говорит он. О планах маркетплейса выйти на рынок Великобритании знает и один из его партнеров.
Flowwow был основан в 2014 г. екатеринбуржцами Андреем Макеевым, Вячеславом Богданом и Артемом Гамбицким. Выручка российского юрлица ООО «Флаувау», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. составила 602,1 млн руб., чистый убыток – 6,8 млн руб., который, по данным представителя компании, был вызван перерасходом бюджета на рекламу и выросшим фондом оплаты труда в связи с расширением штата. Помимо России Flowwow работает в странах СНГ и Прибалтики. Компания объявляла о планах развития на Ближнем Востоке, в странах Северной Африки, а также в Бразилии.