«Траст» продаст бывший сельскохозяйственный бизнес Микаила Шишханова

«Ростагро», согласно «СПАРК-Интерфаксу», до 2022 г. владел Магомед Хациев. Но участники рынка связывали этот холдинг с экс-банкиром Микаилом Шишхановым. По крайней мере он перешел «Трасту» в ходе санации «Рост банка», который и принадлежал Шишханову. Сейчас это один из крупнейших растениеводческих холдингов в России. Под его управлением находится 240 000 га земли (из них 80% в собственности) в Пензенской и Саратовской областях. Он занимается выращиванием, хранением и продажей зерновых, зернобобовых и масличных культур. Производственные мощности холдинга позволяют хранение 145 000 т готовой продукции, сказано на его сайте. Выручка группы по итогам 2021 г. составила 5 млрд руб., которую на 90% обеспечили продажи пшеницы и подсолнечника.