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«Траст» продаст бывший сельскохозяйственный бизнес Микаила Шишханова

Холдингом «Ростагро» могут заинтересоваться крупные животноводческие компании
Елизавета Клочкова Маргарита Соболь
Сейчас под управлением холдинга находится 240 000 га земли (из них 80% в собственности) в Пензенской и Саратовской областях / РостАгро

«Траст» в октябре планирует выставить на продажу группу компаний «Ростагро», сообщил «Ведомостям» представитель банка. По его словам, в лот войдут доли в шести компаниях холдинга (УК «Ростагро», ООО «Кургановский», «Трастагро-элеватор» и проч.), закрытый рентный паевой фонд «Капитальные вложения», а также права требования к структурам группы в размере 2,2 млрд руб.

«Ростагро», согласно «СПАРК-Интерфаксу», до 2022 г. владел Магомед Хациев. Но участники рынка связывали этот холдинг с экс-банкиром Микаилом Шишхановым. По крайней мере он перешел «Трасту» в ходе санации «Рост банка», который и принадлежал Шишханову. Сейчас это один из крупнейших растениеводческих холдингов в России. Под его управлением находится 240 000 га земли (из них 80% в собственности) в Пензенской и Саратовской областях. Он занимается выращиванием, хранением и продажей зерновых, зернобобовых и масличных культур. Производственные мощности холдинга позволяют хранение 145 000 т готовой продукции, сказано на его сайте. Выручка группы по итогам 2021 г. составила 5 млрд руб., которую на 90% обеспечили продажи пшеницы и подсолнечника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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