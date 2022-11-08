H&M подал встречный иск к «Острову мечты»Ритейлер пытается взыскать неустойку за использование своего имущества
Ритейлер H&M подал встречный иск к парку развлечений «Остров мечты» после того, как проиграл ему спор о расторжении договора аренды и назначении компенсаций в размере 537,8 млн руб. Информация о заявлении компании есть на сайте Арбитражного суда Москвы. В нем сказано, что H&M хочет истребовать из незаконного владения свое имущество, обязать руководство парка развлечений принять арендованное помещение по акту на конец августа и взыскать неустойку в размере 100 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения в течение первого месяца с даты вступления его в законную силу и 200 000 руб. за каждый день просрочки начиная со второго месяца.
Запросы в H&M или «Остров мечты» остались без ответов.
В марте 2022 г. шведский ритейлер приостановил деятельность в России из-за специальной операции на Украине, а в июне объявил об уходе с российского рынка. С августа H&M возобновил работу магазинов своих брендов с целью распродажи товарных остатков. Компания заявляла, что сеть должна уйти из страны к началу 2023 г. Расходы на закрытие бизнеса в России она оценивал примерно в 2 млрд шведских крон, или около 11 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Эйч энд Эм» в 2021 г. составила почти 71,6 млрд руб., чистая прибыль – 6,9 млрд руб.
Самую крупную компенсацию на сегодняшний день в судебном порядке получил «Остров мечты» по решению Арбитражного суда Москвы – 537 млн руб. убытков и пеней за досрочное расторжение договора. В конце октября ритейлер проиграл кассацию по этому иску.
Ранее H&M также выплатил штрафы и пени по мировому соглашению другому торговому центру – Columbus около станции метро «Пражская», рассказали два консультанта, работавшие с компанией. Управляющая компания этого комплекса требовала от шведского ритейлера 171 млн руб., но в начале ноября отозвала иск, сейчас точка в этом объекте работает, там идет распродажа товаров. Такая же ситуация и в курганском торговом комплексе Hypercity. Представитель Columbus отказался от комментариев, представитель Hypercity не ответил на запрос.
Торговые центры предпочитают идти на мировую с H&M, так как в рамках соглашений ритейлер оплачивал часть требуемых компенсаций, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, это позволяет площадкам получить деньги сразу, а не спустя год-два судебных тяжб, по которым не гарантирован выигрыш из-за жестких формулировок контрактов. Кроме того, помещения, в отношении которых ведутся разбирательства, не могут быть сданы другим арендаторам, что лишает торговые центры возможности заключить новый договор и не нести дальнейшие убытки. Зачастую с региональными торговыми центрами возникают споры из-за стоимости ремонта и отделки, которые собственники помещений проводили за свой счет, говорит Малахатько. По ее словам, такова была политика H&M, особенно в отношении точек, где компания была не уверена в прибыльности. У H&M жесткие и детально прописанные договоры, судиться с ними практически бесполезно, говорит консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. По ее словам, именно по этой причине H&M удается договариться с большинством торговых центров.
Сейчас, по данным картотеки арбитражных дел, в судах против H&M рассматривается пять исков. Самый крупный из них – на 295 млн руб. от комплекса «Гуд’Ок» из Самары, который принадлежит местному девелоперу Виктору Суркову. Суд по заявлению «Гуд’Ок» наложил арест на счета H&M и отказался снимать обеспечительные меры.
Сложившееся в этом году правоприменение в вопросе принятия обеспечительных мер в отношении компаний, контролируемых резидентом недружественного государства и анонсировавших прекращение своего бизнеса в стране, не дает шансов на их отмену, объясняет управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин.
По его мнению, это разбирательство будет идти около 1,5-2 лет, при этом для H&M ситуация осложняется тем, что двумя месяцами ранее ритейлер в одностороннем внесудебном порядке уведомил истца о расторжении договора аренды, а следовательно, по истечении законного срока пребывания в помещении он может быть принудительно выселен. Также суды рассматривают иски от «Сильвер Молла» в Иркутске, «Реутов Парка» в Подмосковье, Ultra из Уфы и индивидуального предпринимателя Светланы Сулеймановой из Саратова.
Малахатько не считает, что H&M удастся вернуться в Россию в перспективе ближайших нескольких лет из-за жесткой позиции шведского собственника. Но для начала компании надо остановить операционную деятельность и ликвидировать юрлицо, а завершающие процедуры у ритейлеров с большой развитой сетью и офисом, работающим на несколько стран, как правило, занимают длительное время. H&M сможет свернуть свою деятельность не раньше II квартала 2023 г., считает она.