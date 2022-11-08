H&M подал встречный иск к «Острову мечты»

Торговые центры предпочитают идти на мировую с H&M, так как в рамках соглашений ритейлер оплачивал часть требуемых компенсаций, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, это позволяет площадкам получить деньги сразу, а не спустя год-два судебных тяжб, по которым не гарантирован выигрыш из-за жестких формулировок контрактов. Кроме того, помещения, в отношении которых ведутся разбирательства, не могут быть сданы другим арендаторам, что лишает торговые центры возможности заключить новый договор и не нести дальнейшие убытки. Зачастую с региональными торговыми центрами возникают споры из-за стоимости ремонта и отделки, которые собственники помещений проводили за свой счет, говорит Малахатько. По ее словам, такова была политика H&M, особенно в отношении точек, где компания была не уверена в прибыльности. У H&M жесткие и детально прописанные договоры, судиться с ними практически бесполезно, говорит консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. По ее словам, именно по этой причине H&M удается договариться с большинством торговых центров.